Nederlanders redden Vlaams café: Gaby, Björn en Michell blazen ’t Gemeentehuis nieuw leven in

“Het café was op sterven na dood”, zegt Gaby. Zij en haar man en hun zoon – Nederlanders die enkele jaren eerder in Desselgem waren komen wonen – besloten het te redden. In april gingen ze open, en ’t Gemeentehuis stelt het weer opperbest. Hun geheim? “Hier is iedereen gelijk.”

“Drie jaar geleden verhuisden we door het werk van mijn man van het Nederlandse Ede, in Gelderland, naar hier”, vertelt uitbaatster Gaby Van de Maat (43). “Midden in de coronaperiode gingen we huizen bekijken en we vonden onze stek in Desselgem, aan de Leiekant. Met koeien en schapen als buren voelen we ons helemaal zen. Dit was voor ons thuiskomen.”

“Ondertussen gingen drie jaar voorbij, en op een overnamesite zagen we dat café ’t Gemeentehuis over te nemen stond. Het café was op sterven na dood. We stelden ons de vraag ‘Is dit iets voor ons? Krijgen we dit op poten?’ We hadden al snel het gevoel dat er iets van te maken was. In samenspraak met de eigenaar, brouwerij Bavik, kwamen we impulsief vrij snel tot een enthousiast akkoord. In april van dit jaar openden we de zaak en sindsdien gaat het enkel in stijgende lijn.”

“Onze zoon Björn (20) heeft altijd de droom gehad om een eigen horecaonderneming te hebben en zo kwam het idee om dit avontuur aan te gaan, en zijn droom uit te laten komen. We hebben alle drie al wat ervaring in de horeca, zoals catering, restaurant en werken in een discotheek, maar nog geen café. Dit is alvast een heel goed begin van zijn droom.”

“Dit is een café voor iedereen. Bij ons is iedereen gelijk, en dat stralen we ook uit. We behandelen niemand anders. De echte Desselgemnaren zijn heel meegaand. We hebben een vast cliënteel, maar er komen veel nieuwe gezichten bij die blijven terugkomen. Ook jongeren vinden de weg naar ons.”

Feestjes en darts

“Naast drankjes hebben we ook een kaart voor de honger of trek: loempia, croque, warme hapjes, borrelplank, tapasplank, pizzella… En dat is een succesverhaal. Je favoriete muziek wordt hier met plezier afgespeeld. We hebben een ruim overdekt terras, dat op veel bijval kan rekenen. Ook feestjes zijn bespreekbaar. Vanaf november zijn er thema-avonden en in januari komt het darttornooi Open Desselgem eraan. Ons eerste tornooi werd trouwens gewonnen door Axel Buyle, een heel groot opkomend talent”, besluit Gaby.