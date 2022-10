Neal Rombaut (34) neemt vliegende start met De Kroeg

Vorige week donderdag opende langs de Franchommelaan De Kroeg zijn deuren. Het bruin café aan de jachthaven nam meteen een vliegende start.

Neal Rombaut keerde met De Kroeg terug naar zijn eerste liefde. “Ik heb vroeger altijd in de horeca gewerkt, maar je weet hoe dat gaat: huisje, tuintje, kindje… De microbe bleef echter kriebelen”, aldus Neal.

Wisseltap

“Dit pand leende zich perfect voor het concept dat ik voor ogen had: sfeervol interieur, niet te groot en een fantastisch uitzicht over de haven. We werken met een wisseltap, maar behalve voor een lekker biertje kan je hier ook terecht voor een selectie topwijnen. Bij ons proeverijplankje – een combinatie van drie kleine glaasjes rood en wit voor 10 euro – krijg je een fiche met wat meer uitleg over de wijnen. Op die manier leer je nog iets bij, én je hebt meteen ook een leuk gespreksonderwerp aan tafel.” Een tapasplankje maakt het geheel af.

De Kroeg is gelegen in de Franchommelaan 94. (WK)