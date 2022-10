Nazomer zorgt voor goede vooruitzichten herfstvakantie aan kust: “10 procent meer boekingen door verlengde herfstvakantie”

De komende dagen krijgen we opnieuw prachtig nazomerweer met donderdag en vrijdag mogelijk temperaturen van 22 graden. Oktober 2022 was een van de drie warmste oktobermaanden sinds de metingen. “Vrijdag zullen we wellicht het dagrecord verbreken”, zegt weerman David Dehenauw. En dat merken ze aan de kust. “Door het zachte weer hebben we iets meer boekingen dan gewoonlijk. We zien nu ook doorheen de week meer volk, omdat het Franstalige onderwijs nu al op herfstvakantie is”, zegt Bart Boelens van Horeca Middenkust.

De afgelopen weken werden we al getrakteerd op prachtig nazomerweer. “Het is geen normale oktobermaand geweest. Dit jaar zitten we met de maand oktober bij een van de warmste drie oktobermaanden ooit gemeten in Ukkel. Normaal zien we in oktober temperaturen van gemiddeld 13 graden”, legt weerman David Dehenauw uit Brugge uit. “Donderdag en vrijdag krijgen we plaatselijk temperaturen van 22 en 23 graden. Wellicht breken we dan het dagrecord.”

“Onrechtstreeks heeft dat net zoals bijna alles te maken met de klimaatsverandering. Maar de voornaamste reden nu is de subtropische wind, die we krijgen vanuit Atlantische Oceaan in plaats van de Noorderwind. Volgende week wordt het iets koeler met veel zon. Die zachte temperaturen spelen ook een rol in het onweer, zoals afgelopen weekend. Bij hogere temperaturen is er natuurlijk meer kans op onweer.”

Goede vooruitzichten herfstvakantie

Door dat zachte weer krijgt de horeca aan de kust meer boekingen dan gewoonlijk en daar zijn ze tevreden mee. “Het goede weer zorgt zeker voor een boost. Het is geen stormloop, zoals in de zomer. Maar het komende weekend en de herfstvakantie zien er wel al goed uit”, vertelt Bart Boelens van horeca Middenkust. “Veel mensen boeken erg last minute, zodat ze zeker zijn van het mooie weer. Dat is een trend van in corona, die gebleven is.”

Vooral de zaken aan de kust, die op buitenactiviteiten rekenen zijn erg blij met het zachte weer. “De afgelopen twee jaar was het bij ons een pak drukker, omdat je in die coronatijden bijna niets anders mocht doen”, zegt Jason Rau van Gocart Nico Fun on Wheels in Oostende. Nu hebben mensen nog andere opties van activiteiten naast gocarts huren. Maar toch blijft het druk bij ons. Het mooie weer brengt veel volk met zich mee naar de kust. 15 november sluiten we de deuren zodat we de nodige reparaties en renovaties kunnen uitvoeren. Maar als het daarna nog mooi weer is, zullen we ook opnieuw in de weekends openhouden.”

Verlengde herfstvakantie

Maar het is niet alleen tijdens de weekends gezellig druk aan de kust. “Deze midweek zien we meer volk door de extra week herfstvakantie in het Franstalig onderwijs. We voelen dat bij de bezoekers van de Mercator, het Fort Napoleon en het Ensorhuis”, zegt Sam Lauwers van Toerisme Oostende. “Het aantal mensen, dat bij ons aan de balie vraagt om informatie stijgt. Vaak zijn het grootouders met hun kleinkinderen uit het Franstalige deel bij België. Maar er komen ook enkele Nederlanders hier op vakantie.”

Die extra week herfstvakantie heeft op het eerste zicht wel een positief effect. “In de eerste vakantieweek voor de Franstalige Belgen noteren we tien procent meer boekingen in de kusthotels in vergelijking met 2021”, zegt Dirk Marteel van Westtoer. “In de tweede week zien we voorlopig nog een daling bij de hotelboekingen. Maar dat heeft te maken met het feit dat vorig jaar veel toeristen tijdens de herfstvakantie nog vlug even vrijaf hebben genomen aan zee voordat de coronamaatregelen opnieuw strenger werden.”

“We kunnen wel al meenemen dat het inkorten van de zomervakantie en het verlengen van andere vakantieperiodes een beperkte impact zou hebben op het vlak van bestedingen aan de Kust. Die wijziging in vakantieperiodes zorgt net in een verbreding van het toeristische seizoen. En spreiding in tijd en ruimte is in het hedendaagse toerisme zeer belangrijk”, besluit Marteel.