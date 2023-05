Nayda en Brandon openen koffiehuis L’Utella in voormalig pand Godjes in Ledegem

Er komt een nieuwe horecazaak in het centrum van Ledegem. Nayda Dewolf (27) en Brandon Debels (26) openen donderdag koffiehuis L’Utella in het pand waardecennialang Godjes huisde. In L’Utella kun je ’s morgens terecht voor een ontbijt, ’s middags voor een kleine snack en in de namiddag voor een dessertje.

Na 110 jaar hield eind 2022 een rasechte familiezaak in het centrum van Ledegem op te bestaan. Femke Coene en Dempsey Francoy sloten er de deuren van tapas- en cocktailbar Godjes 4 om meer tijd te hebben voor hun kinderen. “Er viel een leegte in Ledegem op het vlak van horeca”, zegt Nayda Dewolf. “Het is altijd al mijn droom geweest om een koffiehuisje te runnen. Ik heb echter niet de ervaring om een horecazaak op te starten.”Brandon Debels, een goede vriend van Nayda, schoot te hulp. Brandon is de man achter de frituren van All you can Friet. “We hebben al een frituur in het nabijgelegen Dadizele en Rollegem-Kapelle. Een derde frituur openen hier in Ledegem leek me geen goed idee. Maar de plannen vanNayda spraken we wel aan”, zegt Brandon.

Van ontbijt tot dessert

Op 1 juni gaat koffiehuis L’Utella open. Nayda wordt er het vaste gezicht. ’s Morgens kunnen klanten er terecht voor een klein of uitgebreider ontbijt. “We voorzien ook kinderontbijtjes”, zegt Nayda. “Voor de lunch serveren we snacks zoals croque monsieur of een spaghetti. In de namiddag wordt L’Utella een echte tearoom metpannenkoeken, wafels en gebak. Wie houdt van zoet komt hier helemaal aan zijn trekken.” (Lees verder onder de foto)

After work

In koffiehuis L’Utella is plaats voor 56 klanten. Achteraan is er ook nog een zaaltje. “Ideaal voor koffietafels, een vergadering of een lunchmeeting”, zegt Brandon. Het terras achter de zaak moet een extra troef betekenen. Ook daar is plaats voor een veertigtal mensen. “De tweede donderdag van de maand willen we terugkeren naar het concept van de vorige zaak. Dan organiseren we’s avonds een after work met tapas en cocktails”, zegt Nayda.L’Utella zal tijdens de week open zijn van 8.30 uur tot 18 uur, in het weekend gaat de zaak al om 8 uur open tot 18.30 uur. Op dinsdag is de zaak gesloten.