Nathan Theys is Beste Hopscheutenkok: “Volgend jaar komt wedstrijd terug”

Horeca Poperinge-Heuvelland organiseerde maandag, in samenwerking met de vzw Keurbroederschap De Witte Ranke, de eerste editie van de culinaire wedstrijd Beste Hopscheutenkok. Vijf finalisten streden in het jeugdcentrum De Kouter van Poperinge om de hoogste eer. Nathan Theys, sous-chef in Bistro Mariette uit Wilsele haalde het voor Arno Depoorter van restaurant Passage uit Poperinge en Gianni Weiss van De Mangerie uit Brugge.

“Voor deze eerste editie van de wedstrijd die op zoek gaat naar de Beste Hopscheutenkok kruisten vijf juniorkoks, met eventueel hulp van een commis, de pollepels in jeugdcentrum De Kouter, stuk voor stuk beroepskoks die werken in een restaurant of traiteurzaak, of nog studeren aan het zesde of zevende jaar in een hotelschool en nog geen 26 jaar zijn”, zegt Bart Wemaere van De Witte Ranke.

Culinaire wedstrijd

Decennia lang organiseerde de vzw Keurbroederschap De Witte Ranke een tweejaarlijkse culinaire wedstrijd voor juniorkoks en ook enkele edities van de wedstrijd Beste Professionele Bierschenker van België. Na een sabbatperiode neemt Horeca Poperinge-Heuvelland de fakkel over, geruggensteund door De Witte Ranke. “Wedstrijddirecteur was Dirk Battheu (’t Blauwershuys Poperinge). De voorzitter van de keukenjury was Franky Vanderhaeghe (Hostellerie Saint-Nicolas Elverdinge), bijgestaan door Joris Mylle (’t Molenhof Westouter) en Frans Saint-Germain (Salons Saint-Germain Diksmuide). Zij focusten op netheid, stiptheid, technieken, creativiteit/originaliteit, smaak/kruiding, de moeilijkheidsgraad en de schikking van het gerecht”, vertelt Bart.

Nathan de jury’s lamsfilet, hopscheuten, tuinbonen, bloemkool, pommes dauphines en wortelgembercrème met jus van lam. © LBR

“De 10-koppige proefjury quoteerde op basis van volgende criteria: gaarheid en binding van de saus, foodpairing, creativiteit en originaliteit, smaak/kruiding, de hopscheuten en de schikking/presentatie/temperatuur van het gerecht. Elke finalist maakte twee gerechten: een gerecht met hopscheuten, grietbot en een streekbier uit een straal van 20 kilometer rond Poperinge en een tweede gerecht met hopscheuten en garnituur naar keuze.

Lamsfilet

De vijfde prijs ging met 1.690 punten op 2.400 naar Jana Vanheule, afkomstig uit Krombeke. De vierde prijs ging met 1.722 punten naar Kenji Verbrugge uit Gullegem. De derde prijs ging met 1.792 punten naar Gianni Weiss, die werkt in De Mangerie Brugge. “Alle finalisten met uitzondering van de laureaat, kregen een cheque van 100 euro, te spenderen bij leden van Horeca Poperinge-Heuvelland.”

De tweede prijs ging met 1.833,5 punten naar Arno Depoorter van restaurant Passage uit Poperinge. De winnaar van de wedstrijd werd Nathan Theys (26) van bistro Mariette in Wilsele met 1.848 punten. De laureaat serveerde de jury’s volgende gerechten: gebakken grietbot, gerookte paling, puree en crème van waterkers, eitje, hopscheuten en tempura van hopscheuten met hollandaise van Poperings Hommelbier. Lamsfilet, hopscheuten, tuinbonen, bloemkool, pommes dauphines en wortelgembercrème met jus van lam.

“Voor deze eerste editie van de wedstrijd die op zoek gaat naar de Beste Hopscheutenkok kruisten vijf juniorkoks, met eventueel hulp van een commis, de pollepels in jeugdcentrum De Kouter.” © LBR

Volgend jaar opnieuw

“Chef Koen Lienard, waar ik rechterhand van ben, is net als Franky Vanderhaeghe van Hostellerie Saint Nicolas en Bert Recour van Restaurant Pegasus een van de 33 Masterchefs. Hij vroeg of ik het niet zou zien zitten om deel te nemen”, vertelt Nathan. “Hopscheuten zijn een lekker Poperings product. Met een gepocheerd eitje en garnalen is dat overheerlijk. Nu koos ik ervoor om het te serveren met hommelbier en in mijn tweede gerecht met lamsfilet. Ik ben heel tevreden en moest het zonder commis, want hij werd gisterenavond ziek.”

De eerste prijs, een cheque van 750 euro en eeuwige roem, werd geschonken door de voorzitter van Horeca Poperinge-Heuvelland Bert Recour (restaurant Pegasus/hotel Recour Poperinge). “We zijn zeer tevreden over vandaag. Dina Vroman (was tien jaar voorzitter van de afdeling Horeca Poperinge-Heuvelland, red.) liet ons weten dat ze het jammer vond dat de wedstrijd niet meer bestond. Het is moeilijk om nee te zeggen tegen Dina. Er was veel voorbereiding nodig, maar het was een geslaagd evenement. Er was sprake om dit tweejaarlijks te herhalen, maar we hebben besloten om volgend jaar terug te keren”, zegt Bert Recour.

Nathan Theys, sous-chef in Bistro Mariette uit Wilsele haalde het voor Arno Depoorter van restaurant Passage uit Poperinge en Gianni Weiss van De Mangerie uit Brugge. © LBR