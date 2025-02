Nathan en Julie renoveren Bourgondisch Schild

Op 1 januari 2024 nam Nathan Missiaen (21) de zaak het Bourgondisch Schild in de Oostendestraat 36a in Diksmuide over van zijn tante Marleen Missiaen. In het voorbije jaar organiseerde hij daar niet enkel allerlei muzikale activiteiten, maar renoveerde hij het restaurant ook grondig.

Zaal Bourgondisch Schild bestaat al zo’n 70 jaar. Het is een familiezaak, die vóór Nathan maar liefst 37 jaar werd opengehouden door zijn tante Marleen Missiaen. Nathan studeerde af als kok in Syntra West in Brugge. Op 1 januari 2024 nam hij deze zaak over. “Ik woon hiernaast, samen met mijn ouders. Tijdens de examenperiode verbleef ik altijd in die zaak. Ik groeide hier op, hielp hier waar nodig, sloeg een praatje met de mensen. Eens afgestudeerd, werkte ik in diverse zaken waar ik op het gebied van gastronomie veel bijleerde. Toen ik hier meehielp, kreeg ik meer verantwoordelijkheid. Marleen zag in mij de ideale persoon om haar zaak verder te zetten.”

Nathan blikt positief terug op het voorbije jaar. “Ik ben heel tevreden”, bekent Nathan. “De mensen komen graag en blijven graag afkomen. Het doet mijn partner Julie (19) en ik deugd dat de mensen met een lach op het gelaat vertrekken en snel terugkeren. In 2024 deden we grondige renovatiewerken. De zaal werd vernieuwd, er kwam een volledig nieuwe keuken, het restaurant werd opgefrist, enz. We zijn ook creatief. Zo serveren we nu ook ontbijten. We hebben nog plannen, maar we willen niet te hard van stapel lopen.”

“We zijn heel tevreden en dankbaar omdat de mensen naar onze zaak komen, die inderdaad niet in het centrum gelegen is. We presenteren een dagschotel voor 17,50 euro en wie het wenst, kan ook aan de kaart eten.” (PADI)

Iedere eerste maandag van de maand is er ‘Bourgondisch Schild danst en zingt’, met mogelijkheid om vooraf te tafelen. Het restaurant is open van donderdagmiddag tot dinsdagmiddag. Gesloten op donderdagavond, dinsdagavond en woensdag. Info: 051 50 00 71.