Nathalie mag vijf maanden na datum dan toch haar pop-up bar ’t Hof openen in Bredene: “Ik ben er altijd blijven in geloven”

Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel: net voordat Nathalie Dumon haar pop-up bar ’t Hof wou openen in de Sluizenstraat in Bredene tekenden buren beroep aan tegen de komst ervan. Vijf maanden later krijgt Nathalie nu toch groen licht. “De zomer ben ik kwijt, maar we maken er het beste van in het najaar”, belooft ze.

Het moest een leuke plek worden om wat bij te praten met familie en vrienden. Nathalie Dumon keek een week voor de opening van haar pop-up bar de toekomst vrolijk tegemoet.

Bijzonder was dat Nathalies pop-up bar ’t Hof kwam op de plek waar haar grootouders jarenlang de boerenstiel hadden bedreven en zij zelf als kind uren had gespendeerd. “Ik deed er lang over om te beslissen wat te doen met deze plek. Ervan afscheid nemen kon ik niet. Dat zou te emotioneel geweest zijn.”

Het idee om er een pop-up bar in te richten, rijpte een jaar geleden. “In het voorjaar heb ik in de schuur een bar ingericht met meubels en prullaria allerhande, in de tuin moest een gezellig terras komen, …”

Beroep aangetekend

Op vrijdag 12 mei wilde Nathalie van start gaan. Een dag eerder kreeg ze het bericht dat er beroep was aangetekend bij de provincie tegen de opening. “Ik was in shock. Mijn mooie droom leek uiteen te spatten.”

Petities voor en tegen de komst van ’t Hof waren plots niet meer uit de lucht. En in de wetenschap dat het behandelen van een bezwaar bij de provincie maanden in beslag kon nemen, had Nathalie al snel door: als er al goedkeuring komt, dan is de zomer hoe dan ook verloren.

Die goedkeuring kwam er vorige week. Via een familielid was er toenadering geweest tot de buren en na wat kleine aanpassingen staat niks meer de verlate opening van ’t Hof in de weg. “De werftoiletten waar wat problemen rond waren, hebben we een andere plek gegeven. Die staan nu in een hangar. We hebben er zelfs voor gezorgd dat een toiletbezoek bijzonder wordt”, doet Nathalie geheimzinnig.

“Nooit opgeven”

De pop-up bar gaat op vrijdag 13 oktober voor het eerst open. “Ja, vrijdag de dertiende, ook dat nog!”, grapt Nathalie. De warme dagen liggen achter ons, maar dat vindt ze geen probleem. “In de gelagzaal, ooit de stal, is plaats voor dertig personen. Het wordt best gezellig straks, met zijn allen rond de houtkachel.”

Pop-up bar ’t Hof zal vanaf nu elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag open zijn van 16 uur tot 22 uur. “Weet je, heel deze historie is nog maar eens het bewijs dat je ondanks tegenkantingen, pech,… nooit mag opgeven. Alles komt goed. Je moet gewoon blijven geloven in je dromen.”