Nathalie en Margot laten Den Ouden Ambacht over: “Ribbetjesrecept incluis”

Nathalie Bauwens (58) en Margot Decloedt (65) zijn na 23 jaar op zoek naar een overnemer voor hun bekende horecazaak Den Ouden Ambacht in de Leopoldstraat in Blankenberge. Dat het een emotioneel afscheid wordt, staat vast: Den Ouden Ambacht is hun kindje. “We gaan een hele week bleiten.”

Nathalie en Margot hebben er net hun drieëntwintigste seizoen op zitten: op 10 maart 2001 gooiden ze voor het eerst de deuren open van hun restaurant. “Het lag toen eigenlijk al voor de hand dat ik op een dag een eigen zaak zou beginnen: ik ben zowat achter de toog geboren”, vertelt Nathalie met de glimlach. Haar ouders baatten destijds de Mercator uit op de Zeedijk. “Ik was de oudste van vier, maar nog veel te jong om het hotel over te nemen toen zij ermee stopten. En dus werd het dit: een mooie, zongerichte zaak op een topligging. Niet te groot ook. Ideaal voor ons tweetjes.”

Honderden bankbriefjes aan plafond

Den Ouden Ambacht werd een begrip, in Blankenberge en ver daarbuiten. “We hebben daar keihard voor gewerkt. In het begin dag en nacht, zeven dagen op zeven. Maar het loonde: in 2011 werd onze zaak bekroond op de Horeca Awards”, klinkt het trots. Nathalie en Margot bouwden in de loop der jaren dan ook een mooi cliënteel uit. “Nicole en Hugo kwamen hier weleens een hapje eten als ze in Het Witte Paard optraden. En weet je wie hier ook graag over de vloer kwamen? Gaston Berghmans en zijn vrouw Jenny. In 2015, een jaar voor Gaston overleed, schreef hij hier nog een mooi tekstje op de muur. Dat koesteren we”, toont Nathalie.

Maar het zijn toch vooral de bankbriefjes aan het plafond die in het oog springen. Honderden zijn het er, van over heel de wereld. “Dat is ooit voor de grap begonnen met één briefje van tien Duitse mark. Steeds meer klanten begonnen ze mee te brengen van hun verre reizen”, glimlacht Nathalie. Den Ouden Ambacht staat wijd en zijd bekend voor zijn ribbetjes. “De overnemer krijgt ons geheim recept”, knipoogt Margot.

Afscheidsfeestje

En de dames hebben tot slot ook nog een afscheidsfeestje in petto. “We gaan een hele week bleiten als ’t zover is: Den Ouden Ambacht is ons kindje. We hebben hier samen heel wat meegemaakt in die 23 jaar. Maar door corona zijn we gaan inzien dat er in het leven nog iets anders is dan werken. Drie generaties hebben we hier zien passeren: er is een tijd van komen en een tijd van gaan”, klinkt het. Eenmaal de verkoop beklonken is, willen de dames in Benidorm van hun oude dag gaan genieten. “Het Blankenberge van de Costa Blanca”, knipoogt Nathalie.