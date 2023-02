Nathalie en Christof nieuwe uitbaters café Basse Ville

Het bekende café Basse Ville in Wulvergem wordt vanaf april uitgebaat door Nathalie Gouwy (43), samen met haar man Christof Verhee (51). Het enige café in het kleinste dorp van Heuvelland werd tot 2018 uitgebaat door de familie Ally.

Basse Ville bestaat al sinds 1830, en was destijds zowel café, kruidenierswinkel als een schoenlapperij. Nathalie en Christof willen van het café opnieuw het dorpscafé van weleer maken. “En dat staat voor gezelligheid waar iedereen zich goed voelt.”

Christof blijft zijn landbouwbedrijf verder uitbaten en helpt aansluitend waar nodig in het café. Nathalie ziet meteen een droom in vervulling gaan. “Ik heb al heel wat jaren op de teller in de horeca. Zo deed ik in de Basse Ville al weekendwerk in het verleden, nu sta ik in de Nieuwkerkse frituur De Platse”, zegt Nathalie.

Het koppel kreeg ondertussen alleen maar positieve reacties. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Toen Sabine Ally stopte, kregen we al de vraag om de zaak over te nemen. Toen waren we daar nog niet rijp voor. Vijf jaar later wel, ook al omdat de kinderen zo stilaan het ouderlijk huis ontgroeid zijn.”

Huisbieren

De voorbije twee jaar werd het café uitgebaat door Jan Francois, die er een biercafé van maakte en onder andere eigen huisbieren serveerde. Deze bieren worden door Nathalie en Christof straks ook geserveerd. Het gaat over de Wulvergemse Tripel, de Platte Tuub en T’Amtenaarke. Naast deze lokale dranken kiezen Nathalie en Christof ook voor een eenvoudige eetkaart.

“We willen rustig beginnen en in de eerste plaats iedereen opnieuw een vaste stek geven.” Met de opening van het café door Nathalie en Christof wordt Wulvergem zo stilaan maar zeker weer een bruisend dorp. Het feestcomité organiseert op regelmatige basis activiteiten, het Nieuw Wulvergems Toneel speelt na drie jaar opnieuw toneelvoorstellingen en recent kwam Golfkarwesthoek zich vestigen in het dorp.

