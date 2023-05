Nathalie Dumon opent pop-upbar ‘t Hof op vroegere boerderij van grootouders in Bredene: “Dit moet een leuke plek worden”

Langs de Sluizenstraat, achter huisnummer 78, opende op 14 mei de nieuwe pop-upbar ’t Hof van Nathalie Dumon. “Het moet een leuke plek worden om even te chillen en wat te keuvelen met familie en vrienden”, aldus Nathalie, die met dit project nieuw leven in de voormalige boerderij van haar grootouders wil blazen.

Je verwacht het niet meteen, maar achter het huisnummer 78 in de Sluizenstraat schuilen de restanten van wat ooit een grote boerderij was. Meer dan een bescheiden woning, autostalplaatsen en een kleine schuur zijn niet overgebleven van de plek waar Victor en Margarite Deblauwe ooit een leven lang boerden. Of het moet de grote tuin zijn, die aan de gebouwen paalt.

“In zijn hoogdagen huisvestte de boerderij van mijn grootouders varkens, paarden, pluimvee,…”, herinnert Nathalie Dumon zich. Als kind kwam er ze heel vaak spelen. “Mijn ouders woonden toen recht tegenover. Ik ben hier zowat opgegroeid. Het was een mooie tijd. Achter de boerderij lag toen een uitgestrekt stuk land. Zover ik kon kijken, eigenlijk. Het enige wat je toen zag, was de volgende boerderij in de verte. Het was hier echt prachtig. Nu is deze buurt natuurlijk allemaal zowat volgebouwd. Er zijn nieuwe verkavelingen gekomen.”

Karaktervol

Toen haar grootouders overleden waren en de boerderij ophield te bestaan, is haar oom Maurice er nog lange tijd blijven wonen. “Nonkel Maurice is altijd vrijgezel gebleven. Maar hij was een bekend figuur op Bredene Dorp. Hij heeft ook jarenlang als kraanman gewerkt bij het bouwbedrijf Zwaenepoel. Vijf jaar geleden is nonkel Maurice echter plots overleden en kwamen de gebouwen hier leeg te staan. Ik heb er bijna net zo lang over gedaan om te beslissen wat er met deze plek moest gebeuren. Verkopen was eigenlijk nooit een optie. Er hangen zoveel mooie herinneringen aan wat ooit mijn favoriete speeltuin was… Afscheid ervan nemen, kon ik niet. Dat was veel te emotioneel”, aldus Nathalie.

“Alles wat hier staat en hangt heeft een emotionele waarde voor mij”

De zomer van 2022 bracht echter een stilaan onverhoopt antwoord. “Ik kreeg hier vorige zomer vaak vrienden over de vloer, die gewoon even kwamen een babbeltje slaan, een pintje drinken. Het was hier echt de zoete inval bij momenten. Dat bracht me op het idee om op deze plaats een pop-upbar in te richten. Ik zag wel wat mogelijkheden in de oude schuur. En je vindt hier ook een hele grote tuin.”

Vrienden van Nathalie kwamen al snel met karaktervolle, oude meubels, zitbanken met een verhaal tot vintage kroonluchters en tapijten aandraven. “Een van de lusters is nog van de mama van mijn beste vriendin geweest. Goh, weet je, alles wat hier staat en hangt heeft een emotionele waarde voor mij. Het zijn geschenken van vrienden, dingen die ik hier een tweede leven wil geven. Ik heb verder ook wat spullen gekocht in de Kringloopwinkel en zo hebben we in geen tijd de schuur omgetoverd tot een gezellige, warme ruimte.”

Grote tuin

Nathalie begon in november van vorig jaar al met het aankleden van de binnenruimte van de bar, die geheel gepast de naam ’t Hof meekreeg. Toch duurde het nog tot eind april vooraleer haar droom in werkelijkheid kon omgezet. “Ik heb lang moeten wachten op mijn omgevingsvergunning. Dat was best spannend. Er was ook wat bezorgdheid in de buurt over wat er hier nu precies zou komen. Ik begrijp dat wel, hoor. Maar de buren moeten zich geen zorgen maken. Dit wordt hier geen luidruchtige zomerbar. Wel integendeel. Bar ’t Hof moet een rustige oase worden voor wie gewoon even wil chillen met vrienden of familie. Een goed glas bier, een paar tapas,… alles lekker gewoon en simpel. Maar goed. Want ik wil wel kwaliteit bieden. Lokale bieren ook, zoals die van brouwerij Betsy of het Oostendse Popolou-biertje.”

Nathalie Dumon en haar grootvader Victor Deblauwe voor de ingang van wat toen nog een boerderij was. © gf

Daarvan genieten kan vanaf zondag 14 mei. “’t Hof zal wekelijks open zijn van donderdag tot en met zondag, telkens van 16 uur tot 22 uur. En alhoewel ik in de schuur een mooie schuilplaats bij slecht weer heb, hoop ik natuurlijk op een zomer vol zon. Daar zullen de bezoekers dan kunnen van genieten in de grote tuin. Er is een grote trampoline voor de kinderen en er komen ook hangmatten voor wie echt helemaal onderuit wil zakken.”

Noem ’t Hof overigens geen zomerbar. “Want ik heb een vergunning voor een jaar en het is de bedoeling dat je hier straks ook tijdens de wintermaanden een gezellig schuiloord zult vinden. Ik heb in de schuur zelfs een kolenkacheltje geïnstalleerd, waar we dan met zijn allen rond kunnen zitten…”, besluit Nathalie Dumon.