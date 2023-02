Nancy zoekt overnemer voor frituur De Groene 62 in Gistel

Langs de Nieuwpoortsesteenweg 2 in Gistel staat de bekende frituur De Groene 62 over te nemen. “Maar ikzelf stop er pas mee als er een nieuwe uitbater is”, zegt huidig zaakvoerster Nancy Bostoen (52).

Nancy, een echte Gistelse, was vroeger dertien jaar actief in een lokale textielfabriek en werkte ook drie jaar lang in een supermarkt in Middelkerke. 24 jaar geleden stampte ze haar frituur uit de grond.

“In november 1998 begon alles met een kleine barak. In het huidige pand, vlak bij waar het ooit allemaal startte, nam ik mijn intrek in mei 2001. De nabijheid van de gelijknamige fietsroute, invalswegen, busstation, stadhuis en centrum is een enorme troef. Ik heb het altijd heel graag gedaan, maar moet om medische redenen de stekker uit de frituur trekken. Ik heb hier heel veel mooie herinneringen opgebouwd en zal m’n klanten missen. Ja, dit doet pijn aan het hart.”

Maar het échte afscheid moet nog komen. “Ik stop pas met frietjes bakken eens er een nieuwe overnemer is gevonden. Tot dan doe ik naarstig voort. Wat ik later zal doen? Dat weet ik nog niet, ik ga alvast op zoek naar een nieuwe uitdaging.” Wie nog een frietje wil stekken bij Nancy, is elke dag welkom van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 21 uur. De zaak is dicht op dinsdag en woensdag.