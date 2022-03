Nancy start frituur en eethuis met aandacht voor wie glutenintolerant is: “Alles wordt vers bereid in huis”

Er is een nieuwe eetgelegenheid op komst in de Groenestraat. Een echtpaar uit Kortrijk heeft het pand gekocht waar voorheen Pelzen Secq gevestigd was. Zaakvoerder Nancy Jouret start er vanaf 2 april een frituur en eethuis met extra aandacht voor mensen die glutenintolerant zijn of die graag vegetarisch of vegan eten.

“Vijf jaar geleden heb ik in Kortrijk frituur Gluti-no opgestart”, vertelt Nancy Jouret (53). “Een klassieke frituur, ware het niet dat wij er alles in zuivere zonnebloemolie bakken. Het verschil met pakweg palmolie en zeker met rundsvet is dat met zonnebloemolie alles lichter verteerbaar is.”

“Ik heb geen kritiek op andere vetten en ik geef ook geen garantie, maar feit is wel dat we nog nooit negatieve feedback hebben gekregen. Een bakje friet dat ‘s avonds zwaar op de maag ligt, onze klanten kennen dat niet. De keuze voor dit soort olie heeft geen impact op de smaak. Frietjes smaken nog altijd naar aardappelen en een vleeskroket naar vlees. Zonnebloemolie is wel een stuk duurder in aankoop. En feit is ook dat wie graag vette frieten heeft, ergens anders moet zijn.”

Niet honkvast

Nancy vertelt dat zij en haar man Gino Neyt geruime tijd hebben uitgekeken naar een pand om aan te kopen. En dat ze toevallig in Izenberge zijn terechtgekomen.

“Op 11 maart stoppen we in Kortrijk met Gluti-no”, zegt Nancy. “Het pand dat we daar huren, is klein, compleet verouderd en eigenlijk zelfs niet meer veilig. We zochten dus een nieuwe locatie om onze zaak en ons concept verder te zetten.”

“Izenberge kenden we niet, maar we zijn niet honkvast en waren onmiddellijk verliefd op dit gebouw. De charme van het dorp bevalt ons. En in tegenstelling tot vele andere regio’s zijn de panden hier nog betaalbaar. Izenberge heeft nog geen frituur; ook dat was voor ons essentieel. De winkel wordt frituur en eethuis, het atelier wordt keuken en magazijn. De herinrichtingswerken zijn volop aan de gang.”

“Omdat we een zeer uitgebreid gamma aanbieden, komen er zes frietketels: drie gewone, één vleesketel voor vleessnacks, één voor vegetarische en veganistische snacks waar nooit vlees of vis in wordt gebakken en één allergenen vrije ketel. Het luik eethuis plannen we gaandeweg uit te bouwen. Ik denk daarbij aan witlof met hesp of mosselen met friet in het seizoen. Alles wordt vers bereid in huis”, benadrukt Nancy.

“Om vol-au-vent te maken, wordt het vlees van de kip hier gekookt en versneden en worden de gehaktballetjes met de hand gedraaid. Twee dochters zullen regelmatig meehelpen en ook onze vaste medewerker Jason komt mee over uit Kortrijk.”

Opendeur op 1 april

Nancy wil op zaterdag 2 april van start gaan met haar nieuwe zaak. Om de buurt en de klanten te leren kennen, plant ze het eerste half jaar 7 dagen op 7 open te zijn met een middagshift vanaf 11.30 uur en een avondshift vanaf 17.30 uur. Op vrijdag 1 april bieden Nancy en Gino tijdens een opendeur aan alle bezoekers tussen 18 en 21 uur een gratis drankje met hapjes uit de zaak aan. “En dat is geen aprilgrap”, glimlachen ze.