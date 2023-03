Nancy baatte 37 jaar hotel Corner House uit aan ‘t Casinoplein in Blankenberge: “Het begon allemaal met een briefje aan Sinterklaas”

Nancy Van Hee (58) beleefde mooie tijden aan ’t Casinoplein, waar ze 37 jaar lang de plak zwaaide in het Corner House hotel. Aan alles komt echter een einde: het bekende familiehotel werd zopas verkocht aan Het Witte Paard en dat stond volgens Nancy in de sterren geschreven. “’t Gaapte gelijk een oven.”

Nancy Van Hee was pas 21 toen er met het Corner House een droom in vervulling ging. “In 1986 was dat. Mama en papa baatten toen op de plek waar we nu zitten – mijn ouderlijke woonst – een sandwichbar met tearoom uit. Maar ik had andere toekomstdromen”, vertelt Nancy.

Ze droomde van een eigen zaak in de Kerkstraat. Daar, waar al het volk samendromde en je altijd over de koppen kon lopen. “Toevallig stond er in die periode net een en ander te koop op de hoek van de Kerkstraat en ’t Casinoplein. Je had er de Cadillac, ernaast een frituur en daar nog eens naast een bloemenwinkel. Allemaal van dezelfde eigenaar”, aldus Nancy, die er niets beter op vond dan een briefje te schrijven aan… de Sint.

“Voor de lol natuurlijk. Het was net de periode van Sinterklaas en dus zette ik net als alle brave kinderen mijn schoentje met daarnaast een zeemzoete brief”, glimlacht Nancy. De goedheilige man ging erin mee en Nancy haar wensen werden verhoord. “Ik heb véél aan mijn ouders te danken”, knipoogt ze, “maar ook aan mijn trouwe en uitstekende equipe.” Omgekeerd heeft Nancy haar personeel zelf ook altijd op handen gedragen. “Nu moet je er haast om smeken, maar in die tijd kwamen jobstudenten zélf om werk vragen.”

Vlaamse kost

Dankzij het vakmanschap van haar man Danny, kende het Corner House hotel in 2002 een forse uitbreiding. “We zijn toen van 12 naar 31 kamers gegaan, maar het concept zelf is in al die jaren ongewijzigd gebleven”, vertelt Nancy. “Ook de keuken is nooit echt veranderd; onze vol-au-vent is nog dezelfde als veertig jaar geleden. Gewoon goeie, lekkere Vlaamse kost.” Nancy haar gasten hielden nu eenmaal van traditie. “Ik heb hier in die 37 jaar veel kinderen weten groot worden. Er zijn zelfs gasten die erop stonden, elke keer in dezelfde kamer te logeren”, klinkt het.

“De overname door Het Witte Paard stond in de sterren geschreven”

Nancy kreeg in die 37 jaar ook heel wat bekende gasten over de vloer in haar hotel. “Zeker in de hoogdagen van ‘Tien Om Te Zien’, die onze badstad gouden tijden brachten. De groep Kaoma – jawel, die van de Lambada – is nog in ons hotel blijven overnachten, en ik herinner me nog die keer dat Koen Wauters hier een croque monsieurtje zat te eten. In 1989 moet dat geweest zijn, Clouseau had net een megahit met ‘Anne’. Maar Koentje heeft zijn croque monsieur toch wel zelf moeten betalen”, glimlacht Nancy.

Broodjeszaak

Vandaag is volgens Nancy ook de modale hotelgast een pak veeleisender geworden. “En toch is het net dat wat ik het meeste zal missen: die dagelijkse babbel met mijn gasten. Daarom ook dat ik mijn broodjeszaak Bocadillo (in de vroegere ouderlijke woonst in de Consciencestraat, red.) voorlopig wel nog blijf uitbaten. ’t Is tijd om wat meer van ’t leven te gaan genieten, maar ik vind het anderzijds ook belangrijk om toch nog een beetje bezig te blijven”, aldus Nancy.

De officiële overdracht van het hotel volgt op 28 maart. “De overname door Het Witte Paard stond in de sterren geschreven. Ons hotel paste perfect in hun plaatje; hun revuetheater ligt hier vlakbij en zelf vonden we het een goed moment om te eindigen in schoonheid. ’t Gaapte kortom gelijk een oven…”