Nadine Ooghe van Café Bristol is al dertig jaar cafébazin: “De klant moet zich gelukkig voelen”

Nadine Ooghe (60) is een krak in haar vak. Op dinsdag 2 augustus is ze exact dertig jaar cafébazin. Ze houdt momenteel, samen met haar man Stephane Devoldere, Café Bristol in Wervik open. “Ik zie nog steeds klanten terug van dertig jaar geleden.”

Op 2 augustus 1992 begon Nadine te werken in Café De Recital, waar nu feestzaal Tante Renée is, in de Vlamingenstraat in Wervik. “Dat café was toen eigendom van de liberalen. Daar kreeg ik de cafémicrobe te pakken. Het café beschikte ook over een zaaltje waar veel feestjes en andere zaken werden georganiseerd. Na negen jaar bij café Recital, begon ik met café Alfa Papa Tango iets verderop in de Vlamingenstraat. Alfa Papa Tango was toen een serie op de BRT die zich afspeelde in een brandweerkazerne. De naam verwijst ook naar de brandweer.”

Gezinsleven

“In 2005 begon ik samen met mijn man café The Skyline vlakbij de Leiebrug. Ik had veel diverse klanten, zowel jong als oud vonden er hun weg. We hadden veel Franstalige klanten die via de Leiebrug bij ons terechtkwamen. Er was toen ook een kaartclub in het café. In 2018 zette ik even een punt achter mijn job als cafébazin. Het caféleven combineren met het gezinsleven was lastig. Met mijn man Stephane heb ik namelijk nog drie kinderen: Britney, Brian en Nathan. The Skyline werd toen verkocht aan iemand die er nadien een tabakswinkel van zou maken. Het was een moeilijke keuze om te stoppen en het was met pijn in het hart”, zegt Nadine. “Nadien besloot ik om te werken voor Kinepolis in Kortrijk. Ik heb dat uiteindelijk een jaar gedaan. Ik merkte dat ik het contact met mijn klanten miste. Op een dag, in 2019, keerde ik samen met mijn man terug van een dansshow van onze dochter Britney in Pionier Wervik. We passeerden langs Café Bristol en zagen dat ze mensen zochten om het café over te nemen. Ik twijfelde geen seconde en kon niet wachten om opnieuw te beginnen als cafébazin. Het deed me deugd om weer zo dicht bij het volk te zijn. Ik houd het café open samen met mijn man, die ook nog werkt bij Widem Logistics in Menen.”

Mijn klanten zijn mijn vrienden en ik kan niet zonder hen

Café Bristol in Wervik heeft ook een fietsclub genaamd WTC De Bristoltrappers. “Iedere zondag rijdt de bende een grote toer om nadien af te sluiten in ons café. We beschikken ook over een dartsblok, maar door de recente hype zullen we overschakelen naar twee dartsstanden. Er is ook een biljarttafel aanwezig en als er een sportevenement bezig is, tonen we het op groot scherm. We zijn dus ook beetje een sportcafé (lacht).”

Vast cliënteel

Op zaterdag 6 augustus is er een feest in het café. Er is een optreden van Marco Rossi en er zijn hapjes voorzien. “Wie weet zal ik ook nog eens zingen, want naast het café is zingen ook één van mijn hobby’s. Ik heb vroeger altijd in het kerkkoor gezongen. Het caféleven en het leven als moeder kon ik niet meer combineren met het koor, maar zingen ben ik nog niet verleerd”, zegt Nadine.

“Na dertig jaar in het vak te staan, zien we vaak dezelfde mensen terugkomen. Ik heb nog steeds klanten die ik zag in Café De Recital in Wervik. Dat moet een teken zijn dat ik het goed doe (lacht). Mijn klanten zijn mijn vrienden en ik kan niet zonder hen. In de coronalockdown was het dan ook heel moeilijk voor mij om zo weinig mensen te zien. Het belangrijkste is dat een klant zich gelukkig voelt. Je gaat op café om te ontspannen en voor een goede babbel. Ik zeg vaak dat ik naast cafébazin eigenlijk veel meer ben dan dat. Ik ben een luisterend oor voor mijn klanten. Ik doe mijn job heel graag en ik wil nog blijven werken tot aan mijn pensioen, of langer.” (BV)