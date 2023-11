Nachtraaf uit Diksmuide valt opnieuw in de prijzen tijdens Brussels Beer Challenge: “Binnenkort mag ik in jury zetelen in Lyon”

Na zilver en brons vorig jaar, werd het Nachtraaf nu met twee zilveren medailles bekroond op de Brussels Beer Challenge. Zaakvoerder Lieven Onraedt uit Diksmuide is trots en het legt hem duidelijk geen windeieren. Hij mag in het voorjaar van 2024 zetelen in een jury van een internationale wedstrijd in het Franse Lyon.

Lieven Onraedt (54) is zaakvoerder van Nachtraaf. Hij woonde zijn eerste tien levensjaren in Brasschaat en verhuisde dan naar Esen. Lieven was jarenlang grafisch vormgever en gooide zijn carrière in 2016 over een andere boeg. “Ik was al langer een bierliefhebber met een voorliefde voor donkere, zware bieren. Wellicht ontstond dat al in 1980, toen ik in het vijfde leerjaar van de lagere school in Esen zat. Toen rook ik al de geur van bier, want aan de andere kant van de schoolmuur werd het Oerbier gebrouwen”, lacht Lieven. “De liefhebberij evolueerde naar het ontwikkelen van een eigen recept. Voor de naam wilde ik naar een vogel verwijzen, zoals ook Papegaei en Drie Mussen. Nachtraaf verwijst bovendien naar en levensgenieter en ik streef naar bieren om van te genieten. Ik kan daar ook grafisch leuke dingen mee doen, want alles van vormgeving en marketing doe ik zelf.”

Nachtraafpaté en andere producten

Nachtraaf breidde de voorbije jaren stelselmatig uit en er ontstonden ook verschillende samenwerkingen met lokale producenten. “Zo is er intussen de Nachtraafpaté, de Nachtraafkaas, bierpralines en bierbitterballen. Tijdens corona had ik even een pop-up in een voormalige telecomwinkel op de Grote Markt in Diksmuide. We hebben ook ons eigen kraam, in foodtruckstijl.”

Brussels Beer Challenge

De Nachtraaf-bieren vielen de voorbije jaren in de prijzen, recent nog op de Brussels Beer Challenge. “Dat is het belangrijkste bierevenement in België en één van de meest prestigieuze bierwedstrijden ter wereld. Een panel van internationaal gereputeerde bierkenners proeft bieren uit alle hoeken van de wereld. De deelnemende bieren worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Dit jaar zonden we De Witte Raaf en Wild Cherry in en de beide bieren konden de internationale jury bekoren. Tijdens een ceremonie op de Horeca Expo in Flanders Expo Gent op 20 november, werden beiden met een zilveren medaille bekroond. Het waren de enige bieren die nog niet in de prijzen vielen.”

De Witte Raaf haalde zilver in de categorie ‘witbier’. “Hier waren er bijna 100 bieren ingeschreven. De Witte Raaf heeft vijf procent alcoholpercentage en bevat onder meer koriander en gedroogde sinaasappelschil.”

Kersen

De Nachtraaf Wild Cherry is een fruitbier van zes graden. “Er zitten uitgesproken toetsen van kers in. Voor tien liter bier gebruiken we drie kilogram vruchten. Dit bier haalde zilver in de categorie ‘sterk rood fruitbier’. Beide bieren waren eerst tijdelijke terrasbieren, maar ze maken intussen deel uit van het permanente gamma.”

Lyon

Zo komt de prijzenteller op elf en dat is ook andere internationale wedstrijden niet ontgaan. “In Frankrijk heb je het Concours International de Lyon. Ik ontving een uitnodiging om deel uit te maken van de jury. Wellicht heeft dat te maken met de prijzen maar ook met mijn opgedane kennis de voorbije jaren. Ik zat niet stil tijdens corona en volgde toen intensief enkele opleidingen rond bierkennis en een thuisstudie rond de wetenschappelijke samenstelling van bier. Aangezien ik zal jureren, zullen de eigen bieren niet kunnen meedoen voor de prijzen.”

Kerstmarkt

Lieven staat binnenkort met Nachtraaf op de Diksmuidse kerstmarkt. “Ik zal er op 15, 16 en 17 december een chalet bemannen. Je kan er terecht voor eindejaarsgeschenken en de producten worden ter plaatse gedegusteerd.”

Toekomst

De toekomst oogt rooskleurig voor Nachtraaf. “We zitten in een afrondende fase van onderhandelingen met een Nederlandse drankengigant. Ze hebben 122 winkels over gans Nederland. Wellicht kwamen ze ons op het spoor omdat we al te verkrijgen zijn in Belgische gemeenten aan de Nederlandse grens. Verder broeden we op nieuwe ideeën. Zo zit er een gemberbier in de pijplijn en na de succesvolle ervaring met de pop-up denken we na over de opening van een permanente proeverij en shop in thuisstad Diksmuide. Een echte flagshipstore die het ultieme belevingsadres voor Nachtraaf moet worden”, besluit Lieven ambitieus.

Meer info: www.nachtraafbier.be en via de sociale mediakanalen.