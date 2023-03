Naast optredens ook pop-up culinaire sterrenzaak ‘Bistrant Spanje’: Muzikale en culinaire topavond

In Loods 13 in de Atlasstraat vinden op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 april heel wat optredens plaats. Onder andere Sergio, Level Six met Jo Hens en Lisa Michels en de dj’s Sven Lanvin, Da Rick, X-TOF, Bolle en dj Hans zullen er het kot op stelten zetten. Maar vzw Koekevents opent ook een pop-up culinaire sterrenzaak.

Iedereen weet ondertussen dat het nazomerfestival Koekelare Leeft, een financiële put heeft achterlaten en dat die moet gevuld worden, vandaar die optredens. Om echter extra centen in het laatje te krijgen, voegt vzw Koekevents er nog een extra culinair event aan toe. Het team van voorzitter Kristof Depuydt wist sterrenchefs Nick Bril van het Antwerpse restaurant The Jane en pas uitgeroepen tot Chef van het Jaar 2023, en het buitenbeentje in de culinaire wereld Roger van Damme van Lunche Lounge Het Gebaar te overtuigen om in z’n gelegenheid pop-up culinaire sterrenzaak ‘Bistrant Spanje’ achter het fornuis te komen staan.

Onder de noemer ‘Dinner with the Stars’ willen de organisatoren de culinaire lekkerbekken en muziekliefhebbers verwennen. “Het is ons doel om de mensen van Koekelare en omstreken te laten proeven van topgerechten gemaakt door sterrenchefs en dit in hun eigen streek en aan een betaalbare prijs”, steekt voorzitter Kris Depuydt van wal. “Deze culinaire kunstwerken worden geserveerd in Bistrant Spanje in de Veldstraat en zal voor de deelnemers een heel bijzondere en unieke ervaring zijn.”

“Ons dorp telt geen sterrenzaak, maar met dat éénmalig event willen we daarin verandering brengen”, vervolgt Kris Depuydt. “Vrijdag 21 april verzorgt Roger van Damme van Het Gebaar, bekroond met één Michelinster, een viergangenmenu. Op zaterdag 22 april komt tweesterrenchef Nick Bril van The Jane naar Koekelare afgezakt.”

Shuttlebus

“Deelnemers zullen die avond culinair verwend worden met twee hapjes, het viergangenmenu en aangepaste wijnen, en dit voor 250 euro per persoon. In die prijs is ook de toegang tot het muziekevent in Loods 13 inbegrepen. De gasten kunnen hun wagen parkeren op de terreinen van Loods 13, waar op hen een shuttlebus wacht, die ze naar het sterrenrestaurant brengt”, besluit voorzitter Kris Depuydt.

“Wie interesse heeft moet snel zijn, want er kunnen maximum 70 mensen per avond deelnemen. Wij als team trots dat we twee zo’n culinaire kleppers naar Koekelare kunnen halen. Bistrant Spanje, Camtv, Rational en Biga Wines zijn de partners die dit project mee mogelijk maken. Loods 13 sluit op zondag 23 april af met een foodtruckfestival.” (EV)

Inschrijven voor één van de twee unieke culinaire avonden kan door te mailen naar event@koekevents.be .