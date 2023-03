Na vier jaar leegstand is De Middenstand in Marke heropend

Sinds vorige week woensdag is Marke een sfeercafé rijker. Angélique Vanhoutte (45) en Jeffry Platteau (47) heropenen een vernieuwde De Middenstand. “We willen terug wat leven blazen in Marke.”

Jeffry zat 26 jaar in de bouwsector en nam de totaalrenovatie van het café voor zich. Alles werd gestript en opnieuw ingericht, alleen elektriciteit en sanitair werden uitbesteed. “Voor mijn papa is het een carrièreswitch, maar mijn mama werkte daarvoor al in Koffie en eethuisje Angelique in de Kloosterstraat en restaurant De Smaak. Ook mijn grootouders hebben altijd in de horeca gestaan. 25 jaar lang hielden ze de kantine van KFC Marke open”, zegt zoon Maxime Platteau (20).

Begin oktober kreeg de familie de sleutel van het pand. Angélique, Jeffry en Maxime wonen boven De Middenstand. Dochter Marie (22) woont met haar vriend in Lauwe en zal net zoals Maxime ook af en toe in het weekend bijspringen. “We kiezen voor een sfeercafé, dat betekent dat de muziek hier vrijdag en zaterdag wat luider staat om te dansen. In De Middenstand kan je ook eten. We hebben doorlopend tapas en fingerfood zoals croques, bruschetta’s, garnaalkroketjes en nacho’s. Wat betreft de dranken houden we het op een standaard aanbod met enkele speciale bieren zoals Paix Dieu en Rochefort”, aldus Maxime. Angélique en Jeffry wilden terug wat leven blazen in Marke. Het koppel gaat graag zelf op café. In de derde coronagolf nam Jeffry contact op met InBev om De Middenstand opnieuw te openen. “Mijn ouders dansen graag en zitten graag tussen het volk dus het concept van een sfeercafé was snel beslist. We hebben ook een terras in de binnentuin en achteraan een zaaltje.”

De Middenstand is op maandag, woensdag en donderdag open van 10 uur tot middernacht, en op zondag vanaf 8.30 uur (in functie van de markt in Marke). Vrijdag en zaterdag blijft het sfeercafé open tot 2 uur ’s nachts.