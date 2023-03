Na vier jaar kan Camille Lybeer eindelijk haar bar BieKamie in Roeselare openen

Camille Lybeer verwelkomt je vanaf komend weekend in haar bar BieKamie in de Sint-Alfonsusstraat in Roeselare. Daarmee gaat haar droom in vervulling. Want ondanks haar vele ervaring in de horeca, is dit de eerste zaak waar ze volledig haar ding kon doen. En dat mag je letterlijk nemen, want ze deed bijna alles zelf. Van schilderen tot elektriciteit. “Ik heb veel verborgen talenten ontdekt”, lacht ze.

Dit weekend opent BieKamie de deuren in de Sint-Alfonsusstraat 15. Camille Lybeer (27) is het gezicht van de bar. Met haar eigen zaak gaat een droom in vervulling. Al ging het niet vanzelfsprekend. Vier jaar al is ze bezig met de voorbereidingen. “Op zich heb ik al heel wat ervaring in de horeca”, begint Camille te vertellen. “Vijf jaar lang baatte ik op zelfstandige basis de horecazaak bij het golfterrein van De Palingbeek in Ieper uit. Dat was erg leuk om te doen, maar niet echt mijn eigen zaak. Vier jaar geleden besloot ik om de stap te wagen. Mijn oog viel meteen op dit pand in de Sint-Alfonsusstraat waar vroeger restaurant Mucha zat. Het is een pand met heel veel karakter en een mooie afwerking, perfect voor hetgeen ik voor ogen had. Dat BieKamie in het centrum van de stad ligt, is mooi meegenomen.”

“Ik wil vooral een thuisgevoel creëren”

“Helaas volgde al snel de coronacrisis en bleek het onmogelijk om een lening te krijgen. Dat was een slag in het gezicht, maar ik wou niet bij de pakken blijven zitten. Ik besloot zoveel mogelijk zelf te doen. Van schilderen tot elektriciteit leggen, ik heb het de afgelopen jaren allemaal gedaan. Gelukkig kon ik ook rekenen op hulp van vrienden en familie, zonder hen zou het pas echt onmogelijk geweest zijn. Door alles in eigen handen te nemen heeft het bijna vier jaar geduurd om de zaak af te krijgen. Die werkzaamheden combineerde ik met verschillende andere jobs. Nu ook nog. Ik werk bij broodbar Tastoe in Roeselare en ’s avonds doe ik de bar van Vision 21. Dat zal ik overigens blijven doen.”

Alles zelf gedaan

“Ik wou er echt iets van mezelf van maken, maar heb dat dus iets te letterlijk genomen door alles te doen”, klinkt het lachend. “Voor de inrichting kreeg ik de hulp van mijn mama Nele Devos, die zelf heel wat ervaring heeft in interieurinrichting. Voor mij was een huiselijke sfeer heel belangrijk, je moet er je echt thuis voelen. Je kan gezellig aan de bar zitten, maar evengoed in een loungezetel. Ook het terras is helemaal aangepakt. Bij zomers weer waan je je er in Ibiza, je mag er niet het gevoel hebben in België te zitten. Ik wil ook dat iedereen zich hier op zijn of haar gemak voelt. Ik ben een people pleaser en vind mensen bedienen het leukst van allemaal, veel liever dat dan zelf een hele avond op café zitten!”

Een naam vinden was niet moeilijk. “Eerst zouden we het House of Dots noemen, naar het evenementenbureau dat ik had, maar dat vond ik niet passen. Omdat iedereen toch over ‘naar Camille gaan’ zal spreken, leek het me logisch om er gewoon BieKamie van te maken”, aldus Camille.

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart is er het openingsweekend. “In het begin zal ik enkel op vrijdag en zaterdag open zijn. Je kan hier terecht voor een lekker drankje, maar er zullen ook enkele hapjes op de kaart staan. Met personeel wil ik niet direct werken, wel zal mijn vriend Matthias in het weekend een handje toesteken. De laatste dagen zijn al hectisch geweest, maar na vier jaar is het de hoogste tijd om te openen.”