Na streekbier nu ook Klootzakskekaas in Deerlijk

Drie jaar na de creatie van zijn eerste streekbiertje Klootzakske en één jaar na de lancering van het tweede biertje Hete Klinke hield Alexander Parmentier met de Klootzakskekaas een nieuwe telg boven de doopvont. Het gaat hard voor de creatieve Sint-Lodewijknaar die enkele maanden geleden definitief voor de uitbouw van een uit de hand gelopen hobby koos.

Alexander Parmentier groeide op in Hulste, maar woont al geruime tijd met zijn familie in de Ommegangstraat in het centrum van Sint-Lodewijk. Creatief bezig zijn zat er al van jongsaf in, want hij tekent en schildert al sinds zijn jeugdjaren. Het creatieve zette zich later verder tijdens zijn professionele carrière. Hij werkte verscheidene jaren als grafisch vormgever voor een reclamebureau.

“De lancering en marketing verzorgen van nieuwe producten die de markt moesten veroveren, bracht enerzijds veel voldoening. Anderzijds droomde ik er al enige tijd van om met een eigen product voor de pinnen te komen”, verduidelijkt Alexander.

“Verschillende ideeën rijpten en ik opteerde om een eigen streekbiertje te creëren. Dat idee vertelde ik ook aan het Sint-Lodewijks vriendengroepje waarmee we elk jaar samen op weekend trekken. Ik was organisator van de maffia-driedaagse en het was mijn bedoeling om tegen die tijd het biertje klaar te hebben, zodat we er samen van konden genieten…. Het is de gewoonte dat er in de aanloop naar dat weekend allerlei fratsen worden aangehaald en steevast fungeert de organisator als schietschijf…”

“Mijn vrienden waren op de hoogte van mijn plannen en wisten de brouwer te overtuigen dat hij mij moest meedelen dat er een fout in de timing was gekomen en dat de drank niet op tijd ging klaar zijn. Daar ging zogezegd mijn mooi plan. Mijn maats wisten uiteraard beter en brachten de eerste bakken van het biertje zelf mee naar het weekend. De hilariteit was compleet na dat sterk staaltje stokken in de wielen steken, zeg maar ‘kloterie’. Het werd een onvergetelijk weekend, het biertje viel enorm in de smaak en de naam stond meteen vast: Klootzakske.”

Twee bieren

“Ik besloot om er iets blijvends van te maken. We schaafden verder aan de samenstelling van het bier om tot de juiste smaak te komen en bereikten wat we wilden. Klootzakske is een bier met ballen, een pittig moutig blondje met een hoppige afdronk en een alcoholgehalte van 7,5 procent.”

“Bier brouwen was al gelukt, maar het aan de man brengen, is een andere zaak. De eerste brouwsels werden verkocht aan vrienden en familieleden en via Facebook. Het eerste officieel verkooppunt was Spar Bulcaen in Sint-Lodewijk. De start was veelbelovend en de reacties waren unaniem positief. Van dan af ging het snel. Ondertussen bevoorraden we al vele tientallen verdeelpunten in België en Nederland.”

“België mag best wel trots zijn op zijn bier. Belgisch bier is een sterk merk met een enorme diversiteit en kwaliteit. We mogen onze bieren gerust op dezelfde manier behandelen als de Fransen hun wijn. Ons bier maakt echt deel uit van een hoogstaande gastronomie…”

“‘t Klootzakske bleef groeien en bloeien en kreeg er vorig jaar een zusje bij. Als naam opteerden we voor Hete Klinke, eveneens een term zonder negatieve bijbedoelingen maar wel ietsje gewaagd… Hete Klinke is een gewillig blondje, een zacht en toegankelijk biertje met een alcoholgehalte van 6,9 procent, als ode aan alle sexy topwijven die achter hun klootzakskes blijven staan. Sindsdien klinken de Hete Klinken samen met de Klootzakskes…”

Eigen kaas

“Een amuse voor bij het aperitief ontbrak nog en zo zijn we tot de Klootzakskekaas gekomen. De kaas wordt gemaakt in Kaasboerderij Groendal in Roeselare. Het is een half-smeuïge kaas waarvoor ons bier Klootzakske werd gebruikt bij de productie. De kaas past ideaal bij het aperitief en wordt best gedegusteerd met de bijhorende mosterd, waarvan de mosterdzaadjes gemarineerd werden in datzelfde Klootzakske.”

”Het verloopt allemaal naar wens. Door de drukke activiteiten heb ik drie maanden geleden mijn vorig werk stopgezet om mij volledig te kunnen richten om de verdere uitbouw en verdeling van Klootzakske en Hete Klinke. Er zijn nog wat ideeën aan het borrelen. We gaan er voluit voor,” besluit Alexander Parmentier.