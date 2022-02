Na jaren tussen de metsers gaat Julie nu het iconische café ‘t Bloemgat openhouden

Café ‘t Bloemgat gaat straks weer open. Julie Velghe zet met haar man Michael Devos haar schouders onder dit horecaproject. “We willen dit landelijke café als bruine kroeg behouden. We zullen niet veel veranderen aan het interieur en hopen ook de sfeer van weleer te behouden.”

Café ‘t Bloemgat in de Bloemgatstraat 3 in Ardooie heeft een unieke ligging. Het bevindt zich quasi op een viergemeentenpunt. “De gps is soms ook in de war en beschouwt dit als grondgebied Meulebeke”, stippen Julie Velghe (32) en haar echtgenoot Michael Devos (35) aan. “Maar het is wel degelijk Ardooie. Als je met je rug naar de toog staat in het café kijk je voor je uit op Emelgem, als je links in de velden gaat plassen, zit je op Meulebeeks grondgebied en rechts voor je zie je de Ingelmunsterse Doelstraat. Het café bevindt zich op wandelafstand van Ardooie Veld. Er passeren hier ook enkele routes, aan fietsers en wandelaars geen gebrek.”

Er was veel interesse voor dit pand, we moesten dus snel handelen

De familie Kerckhof (zie kader onderaan) hield jarenlang met hart en ziel het café open, maar in Julie en Michael vonden ze de ideale kopers. “We willen het café in grote mate behouden zoals het is. We gaan hier wat extra isoleren, misschien komt er een extra likje verf, maar we mikken op een bruine kroeg met de sfeer van toen. Ook de kachel blijft hier staan. Uiteraard komen er nieuwe frigo’s en een nieuwe keukentje. De toog willen we misschien ook iets verlengen, zodat die ook de deur naar het privégedeelte overlapt. Maar voor de rest houden we het zoals het is.”

Op slag verliefd

Toen Julie en Michael naar ‘t Bloemgat kwamen kijken, waren ze op slag verliefd. “We hadden al heel wat panden bekeken, maar dit stak er met kop en schouders boven uit. Er was nog heel wat interesse, gelukkig hebben we snel gehandeld en zijn we tot een overeenkomst gekomen.”

Julie Velghe kun je misschien kennen van haar deelname aan het tv-programma Klopjacht op Play4, maar ook gewoon omdat ze een bezige bij is. Ze is de dochter uit een gezin van zes. “Mijn mama (Gina Deryckere overleed in 2019, red.) hertrouwde: we zijn met drie Velghes en drie Meurisses bij ons thuis”, zegt ze rad van tong.

Café ‘t Bloemgat bestaat al bijna 500 jaar en krijgt met Michael Devos en Julie Velghe nu nieuwe eigenaars. © Frank Meurisse

En al vroeg deed ze ervaring op in de horeca. “Ik mocht eigenlijk niet vroeg uitgaan en toen het wel het geval was, mocht ik eens mee met mijn oudere broer en zus. We trokken naar de Ramses. Daar zag de patron, Danny Huyghebaert, me en vroeg of ik wilde bestellen. Ik ben dus maar één keer uitgegaan, vanaf dan ging ik er werken. Maar ik moest dan ook niet meer om middernacht thuis zijn, het was telkens in de vroege uurtjes”, lacht Julie. “Maar eerder was ik ook al aan de slag in Kingsbury en bij Philippe Braem in de bar van de sporthal in Izegem.”

School lopen deed Julie in het VTI, waar ze de richting bouw volgde en er ook al een eerste keer haar oog liet vallen op Michael Devos. “Ik was daar het enige meisje in de klas, ik ben het altijd gewend geweest om tussen de jongens en mannen te zitten. Nu ga ik ook nog mee metsen met Michael. We hebben nog zeven mensen in dienst, allemaal mannen.”

De kinderen oefenen al

Het zijn drukke tijden voor Algemene Bouwwerken Michael Devos, maar straks moet hij het ook doen zonder zijn vrouw op de werf. “We hebben al een vervanger op de kop kunnen tikken”, klinkt het realistisch. Michael en Julie hebben twee kindjes: Owen (9) en Ellis (7). En die kijken ook al uit naar de carrièreswitch van hun mama. “Als we thuis mensen over de vloer krijgen, spelen ze al meteen ober en gaan ze de bestelling opnemen”, lacht Julie.

Het gezin woont in de Ketenstraat in Ingelmunster. “Op enkele minuten staan we hier aan het café. De kinderen kunnen zich hier in het café ook bezighouden in het privégedeelte als ze hier zijn. Owen voetbalt bij KV Oostende, maar gelukkig hebben we met wat vrienden een beurtrol om naar training te rijden. Ook onze hond, de jonge golden retriever Leo, zal wel liever naar hier mee komen dan naar de werf.”

Openen op zondag 1 mei

Julie ziet het overigens al helemaal zitten. “We zijn een vrij café, we zullen Jupiler en Stella schenken, maar ook Omer en Duvel en andere streek- en lokale biertjes. Ik ben iemand die zelf graag eet en kookt. We zullen hier in het begin ook verse soep serveren en een tapasplank voor wie honger heeft. We zien dan wel al doende hoe het verder evolueert. Iedereen is hier welkom, van 0 tot 100 jaar. We mikken op families, fietsers en wandelaars, de gaande man en vrouw.”

“Er is al wat interesse natuurlijk. Er zijn al mensen die vragen of we hier een dartsclub zouden starten. De mama van Michael is overigens nog Belgisch kampioen darts geweest en zijn pa was de drijvende kracht achter een club in Ingelmunster. Maar we zullen allemaal wel zien. We zouden graag tegen 1 mei open gaan. Iedereen verklaart ons zot, maar we kunnen veel zelf. We gaan dat doen lukken.”