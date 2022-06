Na eerdere annulering nu toch Izegem Klinkt op vrijdag 24 juni in elf cafés en op het bierkasteelterras: “We hebben snel geschakeld”

Nadat ze eerder al voor het derde jaar op rij de annulering van Izegem Klinkt aankondigden, besloten De Leutvrienden om alsnog de kroegentocht te organiseren. De nieuwe datum is vrijdag 24 juni en elf cafés zegden hun deelname toe.

In februari van dit jaar kondigden de Leutvrienden aan dat ze dit jaar opnieuw geen Izegem Klinkt zouden organiseren. Vrij vroeg, maar daar hadden ze hun redenen voor. “We hebben al eens voor 1.500 euro aan drukwerk naar het containerpark mogen dragen, dat wilden we geen tweede keer meemaken.”

Maar ondertussen worden overal te lande festivals gehouden en lijkt corona een verre, nare herinnering. “We werden dan ook door heel wat mensen aangesproken om toch opnieuw te organiseren. Met ons organiserend comité De Leutvrienden staken we snel de koppen bij elkaar. Heel wat van onze sponsors hadden al betaald voor een vorige editie, daar zat het dus wel snor. We hebben de overige sponsors aangesproken, de cafés bezocht en groepen gezocht. Op enkele weken tijd hebben we dat allemaal klaargespeeld.”

“Op het Bierkasteelterras zullen we voor de opwarmer zorgen”

De kroegentocht werd destijds in het leven geroepen door Paul Berlamont. Later werd de organisatie overgeheveld naar liefhebbersvoetbalploeg Koffie Moeders Droom. En daar maakte ook Bjorn Olivier deel van uit. “Ik behoor niet tot de eerste generatie organisatoren maar ondertussen heb ik wel al meer dan de helft van de edities meegemaakt.”

Gratis toegang

Ter gelegenheid van de 30ste editie werd de naam veranderd naar Izegem Klinkt en is de kroegentocht ook gratis toegankelijk. “Vroeger kostte een toegangsbandje vijf euro. Als je rekent dat we toch vlot duizend toeschouwers lokten, is dat een mooie som die we laten schieten. Maar het heeft ook voordelen. Vroeger moesten we aan elk café twee personen posteren die de toegangscontrole deden. We hebben ook geen voetbalteam meer achter ons, maar toch nog een mooie groep van 20 medewerkers.”

Thierry Vandecasteele, Andy Deneir, Jonathan Mestdagh, Bjorn Olivier en Jurgen Vierstraete in café Damberd dat ook opnieuw deelneemt aan Izegem Klinkt. Peter Vanackere ontbreekt. © Frank Meurisse

Bij de programmatie wordt ook in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de wensen van de cafébazen. “Daarbij is er natuurlijk ook heel wat aandacht voor de Izegemse inbreng. En natuurlijk ook naar de aard van het café. In het Vlaams Huis debuteert overigens Izegemnaar Arnaud Braem, daarna komt met DJ Antoni ook talent van eigen bodem een set spelen, gevolgd door rapper Skumic.”

The Lovebirds (Leute’s) en MFH (Playa) zijn geen onbekenden in het Izegemse, ’t Damberd (Little Hook) en Plan B (Old School Blues Band) krijgen bluesgroepen over de vloer, De Kemels gaan dit keer aan de slag in ’t Plectrum, Lagaar krijgt met P&C een duo op bezoek dat nog in Pattaya heeft opgetreden, ’t Doolkruyd (Synquence) en Ariba (The Coverstore Experience) zijn de twee deelnemers uit de Sint-Pietersstraat. De Vagant is er al sinds de eerste editie bij en The Shagadeers zullen er iedereen laten swingen. De Koornmarkt krijgt met Sister Act een partyband met drie ervaren zangeressen op bezoek.

Sledgehammer

Maar De Leutvrienden zorgen zelf voor de opwarmer op de Grote Markt. Aan de fonteintjes voor Elektro Vervaecke komt de nadarwagen te staan en daar zal Sledgehammer, een zeskoppige professionele coverband, het beste van zichzelf geven van 19 tot 21 uur. “Iedereen die het Bierkasteelterras bezoekt, krijgt een gratis Filou. Het optreden zal om 21 uur stoppen en vervolgens is het aan de cafés tot een uur na middernacht.”