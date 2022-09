Na coronacrisis wordt (Westendse) horecasector nu getroffen door energiecrisis :“Uitzoeken hoe te besparen”

“Het zal niet meer lang duren voor een pilsje op café meer dan 3 euro kost. Ik voorspel dat die grens nog dit jaar sneuvelt. Dat is onvermijdelijk, als je alle gestegen kosten moet doorrekenen”, zegt de Westendse horecaondernemer Géry de Patoul (36), die onder meer ‘De Botanic’ en ‘Place 2 Be’ in Westende en ‘De Sportwereld’ in Nieuwpoort uitbaat.

De cafébaas wacht de komende maanden met een bang hart af. De prijsstijgingen bij de brouwers, de gestegen energiefactuur en de in januari geplande loonindexatie van pakweg 10 procent dreigen de kosten voor veel cafés te doen ontploffen.

Een prijsverhoging is een mogelijk antwoord. “Maar de vraag is waar we de grens voor de consument moeten leggen”, zegt Géry de Patoul. “Ook voor onze klanten wordt het leven duurder en zij zullen sneller besparen op een cafébezoek. Ik zie de toekomst niet rooskleurig in en ben koortsachtig op zoek hoe we op allerlei kosten kunnen besparen”.

Dat de horeca nog herstelt van de coronaklap waarbij hotels, restaurants en cafés de voorbije twee jaar maandenlang de deuren moesten sluiten, maakt dat veel zaken – ondanks de overheidssteun – soms diep in de geldbeugel moeten tasten en weinig of geen reserves hebben. De meeste zaken aan de kust hebben een goede zomer achter de rug. Maar dat wil niet zeggen dat het financiële plaatje overal positief oogt. Zaken die uitstel van betaling kregen tijdens de crisis, moeten die facturen nog inhalen. De meeste horecazaken in ons land hebben zelfs geen eigen financiële buffer meer om een fors stijgende energiefactuur te betalen. Hoe kleiner de zaak, hoe kwetsbaarder ze is. “We hebben twee jaar gevochten om te overleven”, zegt Géry de Patoul. “We konden rechtkrabbelen en nu willen we ook blijven rechtstaan. Maar we belanden van de ene crisis in de andere”.

Waar cafés de voorbije jaren hun ramen moesten openzetten en investeren in de uitbreiding van terrassen – desnoods met gasverwarmers in de winter – bestaat de uitdaging er nu in om de ramen gesloten te houden, extra te isoleren en zonnepanelen te leggen. Maar zelfs wie de investering aankan, moet ze ook op tijd rondkrijgen. En er is een limiet aan wat je als horecazaak kunt besparen op energie”, zegt Géry.

Kaarsje en deken

“Je gaat op restaurant of café voor sfeer en beleving. We kunnen onze klanten niet in de kou zetten met een kaarsje en een deken.” “Zelfs terrasverwarmers doven ligt minder voor de hand dan het lijkt”, zegt de Patoul. “Sinds het rookverbod zijn klanten er steeds meer gewoon aan geraakt om buiten te zitten, zelfs in de winter. Je kunt die tijd niet zomaar terugdraaien.’

Een ander probleem is dat het personeel, dat na de coronacrisis slechts moeizaam terugkeerde, opnieuw dreigt af te haken als het weer op technische werkloosheid wordt gezet. “Daarom zijn de oplossingen in mijn ogen het soepel en flexibel inzetten van mensen die willen werken en wat ook enorm zou helpen is een btw-verlaging”, aldus Géry.