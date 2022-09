Na 45 jaar laatste shift in restaurant De Lieve: “Koning Filip noemde me een artiest”

Met de stopzetting van restaurant De Lieve sluit na 45 jaar de langste ononderbroken horeca-uitbating van Damme de deuren. “Toen ik hier begon in 1977 was Damme echt wel hét mekka van de gastronomie in de ruime streek”, blikt chef Frank Verstraete (67) met ons terug. “Ik heb hier in het stadhuis nog een groot banket verzorgd voor toen nog prins Filip.”

Damme verliest een stukje gastronomisch erfgoed. Vandaag vrijdag 30 september sluiten chef Frank Verstraete en echtgenote Temoun Bouchra voorgoed de deuren van restaurant De Lieve in de Jakob van Maerlantstraat. De sluiting betekent meteen ook het einde van de langste ononderbroken horeca-uitbating in het centrum van Damme. Frank begon met De Lieve in 1977 en maakte er samen met zijn toenmalige echtgenote al vlug een groot succes van.

“Voordien werkte ik in restaurant Weinebrugge in Sint-Michiels, in de tijd dat het onder de leiding van mijnheer Gallens twee Michelinsterren had”, weet Frank nog. “Maar ik wilde voor mezelf beginnen en Damme was toen echt wel hét mekka van de gastronomie in de regio. Mijn ouders, die destijds een confectiebedrijf hadden in Eeklo, kwamen al langer iedere week eten bij De Drie Zilveren Kannen in de Kerkstraat en zo kende ik Damme wel. Ook De Maerlant, De Gulden Kogge en Den Heerd waren toen erg sterke restaurants. En in Oostkerke had en heb je nog altijd De Waterput van de flamboyante chef Willy Bataille en Bruegel van Pierre Fonteyne dat ooit twee Michelinsterren had. Het was de tijd van de nouvelle cuisine. Al in het eerste jaar mocht ik trouwens de award De Zilveren Pollepel ontvangen.”

Vooral mijn visbereidingen waren erg in trek

Zakenlunches

“Vooral mijn visbereidingen waren erg in trek en ik zorgde steeds voor kraakverse producten. Daarvoor reed ik zelf ‘s nachts naar de vroegmarkt van Rungis in Parijs”, blikt Frank terug. “Vandaag is de tijd van de rijkelijk overgoten zakenlunches en diners grotendeels voorbij, onder meer door de alcoholcontroles, maar ik ontving hier jarenlang directie- en kaderleden van bedrijven als Structo, Philips, Outboard Marine Corporation, BASF en Agfa Gevaert over de vloer. In 1994 mocht ik trouwens een groot banket voor de toenmalige prins Filip verzorgen in het stadhuis. Er stond onder meer tarbot met truffels op het menu. U bent een artiest, zei de prins me na afloop. Dat was dus wel een mooi compliment.” (lacht)