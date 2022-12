Na 30 jaar draait Mireille tapkraan dicht van haar café Sportcentrum in Koksijde

Na 30 jaar en 8 maanden draaide Mireille Calcoen (65) voorgoed de tapkraan dicht in haar iconische café Sportcentrum in Koksijde-Dorp. Dat deed ze precies op haar verjaardag en op de finaledag van het WK: 18 december. Dat afscheid vierde ze met heel wat klanten.

“Eigenlijk begint mijn verhaal in café De Hoge Blekker, het café van mijn moeder, Jacqueline Vanluchene”, vertelt Mireille. “Als tweede oudste in een gezin met 10 kinderen sprong ik sinds mijn vijftiende mee in achter de toog. Na mijn eerste huwelijk heb ik eerst tien jaar voor het OCMW gewerkt, maar toen zich de opportuniteit voordeed om een goed gelegen café over te nemen, heb ik niet getwijfeld. Intussen sta ik 30 jaar achter de tapkraan in het Sportcentrum.”

Het Sportcentrum werd de vaste stek voor heel wat Koksijdse verenigingen. “We hadden onze kaartclubs, die elke maand een kaartje kwamen leggen, de mensen van de Vriendenkring van het gemeentebestuur, de wielertoeristen van WTC Koksijde…”, blikt Mireille terug.

“Maar voetbal nam natuurlijk een prominente rol in. Tijdens de gloriejaren van KVV Coxyde kregen we elke week veel spelers, supporters en bestuursleden over de vloer, en ook de VOSK (oud-spelers van KVVC) waren trouwe klanten. Het team van de minivoetbal kwam hier na een wedstrijd z’n verdriet verdrinken of de overwinning vieren. Toen de gemeenteraad nog zetelde in het oud-gemeentehuis in Koksijde-Dorp was het traditie dat de raadsleden achteraf hier kwamen nakaarten. Iedereen was hier welkom!”

Het Sportcentrum stond ook bekend als het supporterscafé van Anderlecht, en Mireille en haar man Didier Maelstaf zijn zelf fervente Anderlecht-supporters. RSCA Westhoek, de officiële supportersclub, is een begrip in de regio.

Unieke bruine kroeg

Dirk Dawyndt, schepen van Sport, betreurt het dat het doek valt over café Sportcentrum. “Mireille was en is enorm geliefd. Zij verstond de kunst ‘horen, zien en zwijgen’. Ze behandelde iedereen op gelijke voet. Jammer dat dit unieke bruine café nu de deuren sluit, want cafébazen zoals Mireille zijn een uitstervend ras.” Ook ereburgemeester Henri Dewulf kwam Mireille persoonlijk feliciteren.

Waarnemend burgemeester Stéphanie Anseeuw besluit: “Mireille, je bent een ambassadeur voor Koksijde en daar zijn we heel erg trots op! Je hebt hard gewerkt, met de steun van Didier. Geniet van je pensioen en de vrijheid, breng tijd door met je zoon, familie en vrienden. We hopen dat je leuke reizen kunt maken en af en toe zelf een glas kunt gaan drinken.”