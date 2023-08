Na 26 jaar verlaten Jean-Marie en Brigitte café ‘t Katspel: “We hebben veel moeten missen”

Na 26 jaar trekken Brigitte Demeester en Jean-Marie Desodt na een laatste tap op zaterdag 26 augustus de deuren van Café ’t Katspel op De Platse in Boezinge definitief achter zich dicht. Daarna volgt hun welverdiend pensioen. De nieuwe uitbater Andy Wybo uit Ieper opent de deuren op 2 september.

Het was op 7 april 1977 dat Brigitte Demeester (65) voor de eerste keer als zelfstandig uitbaatster de deuren van Café ’t Katspel met frituur op dorpsplaats het Katspel in Boezinge opende. “Ik werkte voordien bij stoffen Rouseré in Ieper in het magazijn en was al dikwijls ingesprongen achter de toog in Café ’t Katspel bij de vorige uitbater Geert Baron. De gezondheid van zijn vrouw Genia was niet goed en hij had al een paar keer laten vallen dat hij zou stoppen met het café. Op mijn werk ging het minder goed en ik had er thuis met Jean-Marie al eens over gesproken om misschien het café over te nemen. Maar Baron stopte ineens sneller dan voorzien en ik moest nog mijn maand vooropzeg doen. Jean-Marie deed toen nog de nacht, en die eerste maand hield hij dan open vanaf 11 uur, tot ik thuis kwam en dan overnam. Ik heb één weekend geholpen in de frituur met Baron om het aan te leren en moest het dan alleen doen. Als ik in het weekend in de frituur stond, deed Jean-Marie het café. Onze kinderen Ellen en Joeri waren toen tieners.”

Verenigingen Motoclub Speedy en liefhebbersvoetbalclub Dream Team Katspel hadden al hun lokaal in ‘t Katspel, intussen zijn daar nog een biljartclub en recent na corona een vogelpikclub bijgekomen. Ook het Sint Maartenscomité en het kermiscomité vergaderen er. “Jean-Marie is voorzitter van het kermiscomité, we zijn er alle twee ingegaan in 2005. Jean-Marie had toen beloofd aan het ziekbed van Herman Laurens om te helpen met zijn zoon Jan Laurens voor het voortbestaan van de kermis en het vuurwerk. We gaan beiden nog in het kermiscomité blijven, en ook de soep voor de soeprondes ten voordele van het vuurwerk in februari gaan we blijven maken, maar dan in onze eigen garage hier een paar huizen verder. We zijn dus niet ver weg”, knipoogt Brigitte. “En als mottoliefhebbers blijven we lid van mottoclub Speedy. Ik ga nu ook links en rechts wat meer kunnen helpen met de kermis of andere evenementen nu ik niet meer in het café sta”, vertelt ze.

Profiteren

De beslissing om te stoppen met café ’t Katspel is er niet ineens gekomen. Jean-Marie (64), die werkte in de brouwerij Leroy is al vier jaar met pensioen en sukkelt met zijn rug en zijn gezondheid. “Ik ben 65 en ben nu ook met pensioen”, vertelt Brigitte verder. “Op 1 november ben ik gevallen en was ik drie maanden buiten strijd. Daarnaast waren we tijdens de coronasluiting gewoon om samen thuis te zijn en niet meer gebonden te zijn aan vaste openingsuren. En de laatste twee jaar kwamen verschillende mensen van onze leeftijd te overlijden of werden ze ziek, waardoor we allebei nood kregen om samen van het leven te profiteren, nu het nog kan.”

herinneringen

Van die 26 jaar kunnen Brigitte en Jean-Marie zonder moeite een boek schrijven met vele herinneringen. “Over de kroegentocht die Jean-Marie samen met Johan Lagrou organiseerde tijdens de kermis”, vertelt Brigitte. “Er waren toen in Boezinge nog tien cafés… nu zijn dat er amper nog twee”, zuchten ze. “Op initiatief van en met priester Patrick organiseerden we ook jaren een kerstavondfeest met maaltijd aan een schappelijke prijs voor eenzame mensen die hier dan samen kerstavond konden vieren. De pandemie heeft daar een einde aan gemaakt. Vele klanten zijn intussen in al die jaren vrienden geworden. En kinderen die we weten geboren hebben van klanten zijn intussen ook al klant. Al blijven de jongeren vergeleken met vroeger nu wel weg uit de cafés. Vroeger kwamen ze met een hele bende om frieten en bleven dan plakken. De late uren gaan we niet missen, het sociaal contact met de mensen en dan vooral de vaste klanten wel. Nu rest ons meer tijd voor onze kinderen en kleinkinderen en om zelf meer weg te gaan, want we hebben veel gemist in al die jaren dat we achter de toog stonden.”

De laatste tap van Brigitte en Jean-Marie is op zaterdag 26 augustus vanaf 17 uur tot de laatste klant.