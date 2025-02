Na 25 jaar nemen Sabrina en Luc afscheid van Het Strandhuis: “Nieuwe generatie mag onze droom verderzetten”

Na een kwart eeuw vol passie en toewijding nemen Sabrina Sap (52) en Luc Wybo (56) afscheid van hun geliefde ontbijt- en lunchbar Het Strandhuis aan de Zeedijk van Nieuwpoort-Bad. “Het is bijzonder om te zien hoe mensen hier blijven terugkomen, kinderen groot worden en later met hun eigen gezin weer langskomen,” vertelt Luc. Nu willen ze het stokje doorgeven aan een nieuwe zaakvoerder, klaar voor een nieuw hoofdstuk.

Sabrina en Luc zijn allebei afkomstig uit Ruddervoorde en wonen al jaren in Nieuwpoort. Ze hopen om een gepaste overnemer te vinden voor hun geliefde zaak, maar totdat die gevonden is, blijft Het Strandhuis open. “We zijn er eigenlijk al een tijdje mee bezig”, vertelt Sabrina wanneer we elkaar ontmoeten in Het Strandhuis. “Vroeger was dit een restaurant. We serveerden ook diner, maar dat werd té zwaar. Het was niet vol te houden om zowel ’s middags als ’s avonds te werken. We zijn dan veranderd van concept en hebben de zaak omgevormd naar een ontbijt- en lunchzaak”, legt Sabrina uit.

“We wilden zeker twintig jaar in de horeca blijven. Twintig jaar werd vijfentwintig jaar. We merken dat na al die jaren een zaak runnen fysiek zwaar begint te worden. We worden natuurlijk zelf ook een beetje ouder”, vertelt Sabrina. “Het was een mooie ervaring en we hebben het ons niet beklaagd, maar we voelen dat het tijd wordt om het een beetje kalmer aan te doen. Het is tijd voor iets nieuws.”

Mooie momenten

De beslissing om hun zaak over te dragen komt niet uit de lucht vallen. Sabrina, die ooit handelsingenieur studeerde, en Luc, die beenhouder van opleiding is, werkten zich in de horeca op na een gezamenlijke start in Bredene. Sinds de opening in 2000 bouwden ze Het Strandhuis tot een goeddraaiende ontbijt- en lunchzaak. Het stel, dat samen een zoon Thiemen (22) heeft, is trots op wat ze hebben opgebouwd. “We hebben zoveel mooie momenten gehad. Mensen die hier terugkomen, kinderen die groot worden en nu zelf met hun kinderen terugkomen. Dat maakt het bijzonder”, zegt Luc met een zachte glimlach.

“We hebben een heel goede band opgebouwd met onze klanten. Dat zal het moeilijkste zijn om los te laten. We kennen hebben veel vaste klanten. We weten wat de meesten zullen eten. Zo hebben we ‘Meneer Macaroni’ en ‘Westmalle en Tripel’”, lacht Luc. Toch zijn Luc en Sabrina ervan overtuigd dat Het Strandhuis een toekomst heeft in handen van een nieuwe generatie. “Het zou fijn zijn als er een koppel komt om het over te nemen. We hopen dat er dan ook een frisse wind door de zaak blaast. Een nieuwe generatie mag onze droom verderzetten.”

Mogelijkheden

Luc en Sabrina zien ook de mogelijkheid om de zaak verder uit te breiden. “We hebben het ingericht als een ontbijt- en lunchbar, maar een nieuwe uitbater kan hier bijvoorbeeld een apero- of tapasbar openen. Een gezellige plek waar men een glaasje wijn kan drinken en een nog een hapje kan eten, want die zijn schaars hier. Hier op de dijk zou dat een schot in de roos zijn”, zegt Sabrina.

Ondanks dat de zoektocht naar een overnemer tot nu toe niet makkelijk blijkt, blijven Sabrina en Luc hoopvol. “We weten niet wat de toekomst zal brengen. Als we een gepaste overnemer vinden, kunnen we zelf ook wat rust nemen”, zegt Luc. Tot die tijd blijft Het Strandhuis het vertrouwde plekje waar bezoekers en inwoners kunnen genieten van een heerlijk ontbijt of lunch.

Ook voor Sabrina en Luc staat er nog iets leuks op de planning. “We trekken binnen twee weken naar Vietnam samen. We willen even ademhalen, de boel de boel laten en dan zien wat er op ons pad komt”, zegt Luc. “En wie weet, misschien blijven we toch iets doen in de horeca, maar dan op kleinere schaal.”

Voor meer informatie over de overname van Het Strandhuis kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Sabrina en Luc via de website www.hetstrandhuis.be. Het Strandhuis bevindt zich op de Zeedijk 63 te Nieuwpoort-Bad. De tearoom is open van donderdag tot maandag, telkens van 8.30 tot 15 uur. (ZB)