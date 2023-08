Na 23 jaar cafetaria Torrebos gaat Christa met welverdiende rust:“Het was één grote vriendenkring; iedereen kende iedereen”

Cafetaria Torrebos in de Landergemstraat in Anzegem. Dat was de plaats waar Christa Verkest 23 jaar met veel toewijding de tapkraan bediende. “Het waren schitterende jaren. Nu wil ik nog wat genieten samen met mijn gezin en familie”

Geboren in Kortrijk en opgegroeid in Zwevegem, volgde Christa de liefde naar Anzegem. Daar bouwde zij in het jaar negentig haar nestje samen met bouwkundig ingenieur Alex Veys. Ze leerden elkaar kennen in ‘t Karikatuurke in de Lebbestraat te Waregem, haar voormalige eigen zaak die ze tien jaar runde tot in het jaar 1994. Na een zestal jaar thuis in functie van de kinderen en het huishouden, startte ze in cafetaria Torrebos, als opvolger van wijlen Berke Terras die de cafetaria 17 jaar onder zijn vleugels had. “Ondertussen heb ik ook al een kleinkind van veertien jaar”, vertelt Christa Verkest (63) die al sinds haar achttiende gebeten is door de horeca. “Ik startte in dancing De Poseidon in Beveren-Leie.”

Het was hard werken al die jaren. “Zeven op zeven werkte ik op weekdagen van 18 uur tot middernacht en in het weekend tot een gat in de nacht, meestal tot na vier uur ’s nachts”, zegt Christa. “Van het aanvullen van frigo’s tot het onderhoud, het runnen van de cafetaria en alles weer in orde zetten voor de dag erna. Ik verliet de cafetaria altijd zoals ik de volgende dag wilde starten.”

Hart en ziel

Alles was altijd opgekuist. “Ik was een freak erin”, stelt Christa. “Anders kon ik niet slapen. Het moest allemaal in orde zijn of dat knaagde aan mij. Ik heb het steeds met hart en ziel gedaan. Ik was door alle mensen graag gezien. Er vloeiden dan ook heel wat traantjes op mijn afscheidsfeestje afgelopen 20 juli. Ik had me voorgenomen om zelf niet te werken en me met de klanten bezig te houden, maar ik heb zonder nadenken gewoon meegedraaid. Ik kon niet anders omdat er zó veel volk kwam opdagen.”

5 vaten in 3 uur

Er werden vijf vaten leeggedronken in drie uur tijd. “De gewone pintjes waren aan een euro en ik had broodjes voorzien”, schetst Christa. “Het was onmogelijk om in te schatten hoeveel mensen er zouden afkomen. Het was de inzet van de ‘congé’ in West-Vlaanderen en de kinderen vertrokken op kamp. Had ik het in september gedaan dan konden ze hier gegarandeerd niet binnen; 23 ploegen kerncompetitie mini-voetbal, waar mijn man van in het bestuur zit, de dartsclub, kaartersclub, de nationale voetbal, de volleybal, tennis, turnclub en andere Anzegemnaren. Het was een memorabele avond. Ik liet een boekje rondgaan waar mensen ‘memories’ in mochten schrijven. Het zijn stuk-voor-stuk mooie herinneringen die ik ga koesteren.”

Christa had een goeddraaiende zaak met jaarlijks terugkerende initiatieven zoals Halloween, Carnaval, Cocktailparty in combinatie met de soupeers van de verenigingen en verjaardags- en andere feestjes. “Ik was altijd heel content en nu stop ik omdat ik op pensioenleeftijd ben en nog wat wil genieten met mijn gezin en familie.”

“Met mijn paardje Utah, een appaloose merrie, ga ik geregeld wandelen via het ruiterspad in De Gavers. Dat was altijd mijn verzet en ontspanning. Ook al had ik me kapotgewerkt, het viel allemaal van mij af in de manège. Die microbe erfde ik van mijn vader.”

“Ondertussen zijn we bezig met een enthousiaste kandidaat-overnemer die heel sport-minded is en het klappen van de zweep kent van de horeca”, aldus Christa. “Die persoon zal zich engageren vanaf 1 september 2023.”

Toekomst

Christa merkt nu al dat horeca-uitbaters haar weten te vinden, maar eerst zal ze wat rust nemen. “Ik werk graag en veel in mijn tuin en ben mantelzorger van mijn mama die 88 jaar wordt in november en op die manier in ons appartement in Waregem kan blijven wonen.”

“Ik wil ook nog veel reizen met mijn gezin en hoop dat we in goede gezondheid kunnen blijven. Uiteraard zullen we af en toe zeker iets komen drinken in ’t Torrebos om wat oude bekenden tegen het lijf te lopen en ‘een klapke’ te doen.”

“Ik wil graag iedereen bedanken die op piekmomenten een handje bijstak. Ook een dankjewel aan de mensen die zich engageren voor de verenigingen”, benadrukt Christa. “Zij zorgden hier mee voor de toffe sfeer! Het was een grote vriendenkring; iedereen kende iedereen. Het is hier altijd een gezellige drukte geweest!”