Muzikale Franse avond in Villa Scaldis

Op 13 oktober organiseert restaurant feestzaal Villa Scaldis een Franse avond met live Franse chansons gebracht door Wim De Dekoker.

Achter de stijlvolle statige gevel van Villa Scaldis schuilt een culinair oord waar Luc Baelde uitsluitend met verse producten en respect voor de seizoenen kookt. Puur en authentiek zijn de sleutelwoorden van wat er op het bord komt. In de zomermaanden wordt een buitenkeuken ingericht, zodat er ook genoten kan worden in de zuidgerichte tuin of op het ingesloten terras. Naast een maandmenu zijn er themaweekends en een beperkte kaart, aangevuld met suggesties die gastvrouw Katrien Breye met veel enthousiasme toelicht. “We zijn de langst bestaande horecazaak van de gemeente”, zegt Luc (55) met veel trots. “Het zal in november 20 jaar geleden zijn dat ik met mijn echtgenote Katrien naar hier verhuisden. In april 2004 openden we voor het eerst de deuren. We begonnen enkel met een feestzaal en traiteur, maar door de jaren heen kwam daar een restaurant bij. We hebben twee zaaltjes, goed voor 65 zitplaatsen en een restaurant die plaats biedt aan 40 mensen. We houden het bewust beperkt omdat we zoveel mogelijk zelf doen. We brengen het beste van de Frans Belgische keuken, met Provençaalse invloeden, naar boven. Een eerlijke keuken waarin je de smaak van de producten nog herkend, met als specialiteit zelf gerookte zalm.”

Voltreffer

“Op 13 oktober organiseren we opnieuw onze Franse avond met restaurantformule”, gaat zijn vrouw Katrien (55) verder. “Ieder jaar weer is dit een voltreffer. De live chansons gebracht door Wim De Koker uit Sint-Denijs dragen daartoe bij. We willen onze klanten op hun wenken bedienen. Het is heel belangrijk dat mensen zich goed voelen bij ons. Tijdens de kermis in Helkijn hadden we onze wijn en tapasbar. Een groot succes net als onze Spaanse avond van enkele maanden terug. En op 17 november is er onze candlelight en piano live music avond”, aldus Katrien en Luc, ouders van de 13-jarige Margaux, die van tijd tot tijd plaatsneemt achter de piano in het restaurant. (ELD)