Mustafa Minhas (25) is nieuwe uitbater van restaurant Zotte Mutse: “Succesformule blijft hetzelfde”

Enkele weken geleden schreef deze krant dat Bart Bilcke (51) en Sophie Verbeke (47) op zondag 22 oktober voor het laatst hun klanten bedienen in restaurant Zotte Mutse. Na 18 jaar geven ze de fakkel door aan Gentenaar Mustafa Minhas, die op de Vrijdagmarkt ook al restaurant Cassis uitbaat.

“Lief en leed hebben we met onze klanten gedeeld, maar het is tijd voor een nieuw hoofdstuk in ons leven”, vertelden Bart en Sophie, die bijna twee decennia lang het gezicht van het bekende restaurant waren. “We stoppen niet om een negatieve reden. We doen dit met enorm veel passie en genieten er nog elke dag van. Maar we hebben beslist dat we dit niet tot aan ons pensioen willen doen, waardoor we nu voor een andere professionele uitdaging willen kiezen.”

Horeca als Rode draad

Reden te meer voor de ambitieuze Mustafa Minhas uit Gent om zich aan te bieden als overnemer van het restaurant. In 2009 verhuisde de nu 25-jarige man vanuit Pakistan naar ons land. “Ik werkte hier mijn studies aan de middelbare school af, al combineerde ik dat sinds mijn zestiende met verschillende jobs in de horeca. Ik werkte in de Gentse restaurants Wabi & Sabi en Volta, maar ook in The Barn in Merendree. Ik heb mensen bediend, werkte achter de bar en stond ook al achter het fornuis. Horeca is een rode draad doorheen mijn leven”, vertelt Minhas enthousiast.

Begin dit jaar realiseerde de Gentenaar een van zijn dromen door in het centrum van de Oost-Vlaamse hoofdstad restaurant Cassis te openen. “Op 23 januari stond ik voor het eerst in mijn eigen zaak, waar ik sindsdien boordevol passie in werk. Ik vind het super om mensen te bedienen, aan de slag te gaan in de keuken en lekkere gerechten op tafel te toveren. Bovendien heb ik nog veel te leren en vind ik het erg belangrijk om mijn kennis over de horeca te vergroten”, legt de nieuwe uitbater uit.

Via een vastgoedkantoor kwam Minhas te weten dat de uitbaters van Zotte Mutse op zoek gaan naar een overnemer. “Ik heb snel meer informatie opgevraagd en zag meteen dat het om een succesvol restaurant ging. Dit is een toffe zaak waar iedereen welkom is. Bovendien ligt het op den buiten, waardoor ik van tijd tot tijd eens de drukte van de stad zal kunnen verlaten. Alles verloopt hier kalmer en ook dat spreekt me aan. Ik heb er alvast zin in”, lacht de Gentenaar.

Succesformule

De vorige uitbaters startten 18 jaar geleden een gezellige zaak waar vooral een toegankelijke kaart centraal staat. “We merkten dat het werkt en dat mensen precies daarvoor naar ons kwamen. In al die jaren veranderden we amper iets aan ons concept, daardoor was iedereen hier welkom. Van gezinnen met kinderen tot trouwfeesten en verjaardagen, alles kon hier doorgaan”, vertelt Bart Bilcke daarover. Aan die succesformule van Zotte Mutse wil Minhas alvast weinig veranderen. “Voorlopig staan er geen veranderingen op til. Deze formule werkt goed en trekt veel mensen aan. Net als in restaurant Cassis zullen we kiezen voor een klassieke kaart. Daarbij gebruiken we verse producten en serveren we goeie porties.”

Ook ezel blijft

In Zotte Mutse kunnen zo’n 85 mensen eten. Op het terras van de zaak kunnen de uitbaters nog eens tot 100 klanten bedienen. “Bij de besprekingen werd eveneens de overname van het personeel besproken. Daarnaast mag ook de ezel blijven, die talloze kinderen kon animeren. Oscar zal zo in de toekomst een gekend beeld van de zaak blijven”, lacht Minhas.

De Gentenaar focust zich de komende maanden vooral op het management van beide zaken. “Het is mijn doel om in beide zaken aanwezig te zijn. Nadat Bart en Sophie op zondag 22 oktober de deuren achter zich dicht trekken, nemen ze nog even de tijd om te verhuizen. Op woensdag 8 november heropen ik de zaak en is iedereen opnieuw welkom in Zotte Mutse”, besluit de nieuwe zaakvoerder enthousiast.