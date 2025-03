Moon, dochter van Sergio Herman, maakt beste ‘slow coffee’ van het land: “Eigenlijk dronk ik eerder niet zo heel veel koffie”

In de wedstrijd ‘Belgian Junior Coffee Ambassador’ won Moon Herman (19), die aan Ter Groene Poorte in Brugge studeert, de award voor Best Slow Coffee. Moon is de dochter van de bekende chef Sergio Herman. “Misschien ga ik na mijn opleiding wel in een van de zaken van papa aan de slag”, zegt Moon, die zich ook als wijnsommelier wil bekwamen.

Op woensdag 12 maart vond in Namen de wedstrijd Belgian Junior Coffee Ambassador plaats. Hotelscholen van over heel het land konden leerlingen afvaardigen voor deze door producent Rombouts georganiseerde competitie, die aan zijn vijftiende editie toe was. Namens hotelschool Ter Groene Poorte werd de 19-jarige Moon Herman afgevaardigd. Moon woont in Knokke-Heist en volgt het zesde jaar Restaurant en Keuken. Ze is een dochter uit het eerste huwelijk van sterrenchef Sergio Herman. “Onze wedstrijd voor jonge talenten is opgedeeld in verschillende categorieën of ‘ateliers’ zoals wij dat noemen. Er is een algemeen klassement, maar daarnaast onder meer ook ‘slow coffee’ – via de filtermethode dus -, espresso en cappuccino”, zegt Manu Demets, manager bij Rombouts koffie.

“De ‘slow coffee’ categorie is toch wel een van de moeilijkste gezien het niet alleen veel vaardigheden maar ook veel kennis over het product vergt. Bij ‘slow coffee’ is het gebruikte water belangrijk en de koffie wordt ook in meerdere keren opgegoten. In deze categorie nam Moon het op tegen 14 andere deelnemers en ze heeft het er echt schitterend vanaf gebracht. Ze kende ook perfect het verhaal over de soort koffiebonen die ze zelf had gekozen voor haar koffie. De zeer deskundige jury beoordeelde alle stappen van het koffie zetten, van het molen van de bonen tot het presenteren, met heel veel oog voor detail. Overigens wisten de juryleden niet dat ze zo’n bekende papa heeft.”

Boeiend product

“Eigenlijk dronk ik eerder niet zo heel veel koffie”, vertelt Moon, die bij de wedstrijd gecoacht werd door haar leerkracht Rik Houtekier. “Maar ik vind het wel een boeiend product en wilde er meer over weten. En die interesse is blijven groeien. Mijn papa leefde ook mee en steunde me sterk. Hij is een grote koffieliefhebber, maar zijn kennis gaat nog niet zo diep als deze die ik nu heb opgebouwd; dus ik heb hem nog iets kunnen leren (lacht). Het interesseert me overigens ook wel om me te bekwamen als wijnsommelier. Wat ik na mijn opleiding zou willen doen? Misschien wel aan de slag gaan in het restaurant van papa in Singapore.”