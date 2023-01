‘Moods en Foods’ brengt je in de juiste stemming bij Hostellerie Kemmelberg

Hostellerie Mont Kemmel is al een hele tijd bezig met het introduceren van nieuwe concepten en technologieën. Ondertussen werd Moods & Foods één van de 61 geselecteerde projecten uit het Toeristisch Impulsprogramma van de Provincie West-Vlaanderen. “Beelden brengen je in de juiste stemming tijdens de maaltijd”, zegt zaakvoerder Philippe Vercoutter.

‘Moods & Foods’ staat voor een totaalbelevenis voor de gast. De blikvanger is de belevingstafel die in het salon staat opgesteld. “Daar worden onder andere mooie statische en dynamische 4K-beelden in hoog contrast getoond”, duidt Philippe Vercoutter. De beelden zijn gemaakt door de zaakvoerder zelf en worden verzameld op de website www.top.vlaanderen. “De tafel bevat, naast het horizontaal opgestelde scherm, ook andere elementen die de zintuigen van onze gasten prikkelen: een geurverspreider, een mistvormer en muziekboxen.”

Net als de bioscoop

Bovenaan in het plafond zijn twee extra 4K-projectoren ingebouwd waardoor we de beeldstandaard van de bioscopen bekomen. De projectoren komen automatisch naar beneden en projecteren extra beelden op schermen die aan beide zijden van de zaal naar beneden kunnen komen. De lampen volgen de kleuren van de getoonde beelden. De belevingstafel biedt plaats aan 10 personen. De gasten zitten allemaal rond één en hetzelfde beeld. Deze beelden zijn zodanig gekozen dat ze over geen ‘boven en onder’ beschikken: iedere tafelgast heeft dus eenzelfde perfecte beeld, alhoewel ze het allemaal vanuit een andere gezichtshoek bekijken.”

Info en weetjes

Op diverse andere opgestelde schermen wordt informatie gegeven over toeristische attracties in de streek, weetjes over het hotel en attracties op en rond de Kemmelberg. Ook de zaalverlichting volgt een bepaald thema. “We maken hier gebruik van het Philips Hue verlichtingssysteem die dan de kleuren volgt van bijvoorbeeld de boshyacinten van de Kemmelberg (groen/blauw), Poperingse hoppe (groengele tinten). Dit kleurenschema wordt doorgetrokken tot op de parking en het park van het hotel.”

Smoefelmande

Het project werd uitgevoerd door zaakvoerder Philippe Vercoutter. Hij is zowel gegradueerde in de informatica als elektronica ingenieur. Hij studeerde af met een eindwerk rond digitale beeldverwerking. Tot slot wordt vanaf dit jaar ook een lokaal ontbijt geserveerd. Philippe Vercoutter werkt daarvoor samen met imker Jean-Luc Verbrigghe die met ’t Zoetemondje ondermeer honing en zelf gemaakte pickles aanbiedt. De Kemmelse imker vond inmiddels een aantal partners die samen de Smoefelmande samengesteld hebben. Deze geschenkmand met lokale producten is voortaan te koop in de Hostellerie Kemmelberg.