Mokka en Meer in Sint-Lodewijk slaat (deels) nieuwe wegen in

Op zondag 27 februari verlaten Mathieu en Miek hun ‘Mokka en Meer’ in de Kapelstraat in Sint-Lodewijk. Op woensdag 2 maart nemen Kris Samoy en Arie Decraene de fakkel over. “Wij nemen ook het concept over maar met enkele aanpassingen”, vertellen de enthousiaste, nieuwe eigenaars en uitbaters.

Miek: “Het wordt een moeilijk moment. Wij begonnen hier acht jaar geleden, werkten het concept jaar na jaar uit, jeunden ons hier en hebben sterke vriendschapsbanden opgebouwd. Wij laten niet alleen een gebouw achter.”

“Onze leuze ‘doen waar je blij van wordt’ wordt ook in ons nieuw project in Vichte de leidraad. Een vakantiewoning (tot maximum acht personen) vergt voor ons gezin minder afwezigheid in het weekend. De bezetting van de bijhorende ontmoetingsplaats voor workshops en kleine evenementen kunnen wij zelf bepalen. Wij hebben er hier in ‘Mokka en Meer’ alles uitgehaald en laten het in zijn geheel over.”

Kris en Arie verwelkomen vanaf woensdag 2 maart de klanten. Arie Decraene heeft met zijn familienaam een link naar de eigenaars van meer dan acht jaar geleden. Ooit was er hier een winkel van schildergerief en later ook de woonst van Rufin Decraene.

Kris Samoy heeft zijn roots in Lauwe en blijft werken in de dienst financiën in Kortrijk. “Wij droomden al enige tijd van een eigen zaak in de horeca. Toen wij hoorden dat ‘Mokka en Meer’ te koop kwam, was dit voor ons als een geschenk uit de hemel. Wij wonen in de Otegemstraat in Sint-Lodewijk, op enkele honderden meter van de zaak.”

Arie zal er steeds aanwezig zijn. Kris vult aan in het weekend. Fanny blijft de vaste waarde in de keuken voor het bereiden/bakken en de zus van Arie komt ook meehelpen.

Huisbereid gebak

Hun troeven: kindvriendelijk met speelhoek, familiaal, huisbereid gebak en koffiekoekjes, op zondagnamiddag open, eigen wandel- en fietsroutes, elke voormiddag ontbijt, vrijdag- en zaterdagavond ook aperohapjes en open tot 22 uur. Open op woensdag en donderdag van 9 tot 18 uur, vrijdag en zaterdag van 9 tot 22 uur en zondag van 8.30 uur tot 18 uur.

