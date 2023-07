Moeder en dochter openen biercafé Bernie’s op ‘t Zand

Moeder en dochter Evelien Otteleer (40) en Hayley-Jane Garcet (20) openen op zaterdag 1 juli op de Vrijdagmarkt 16 de deuren van biercafé Bernie’s.

“Zowel mijn moeder als ik hebben al in diverse volkscafés gewerkt”, vertelt Hayley-Jane. “Ik ben zelf voor een groot stuk opgegroeid in de horeca. En het was al lang een droom van mijn moeder en mezelf om een eigen café te runnen.”

Moderne bruine kroeg

Hayley-Jane en haar moeder Evelien waren eerder aan de slag in het café ‘t Lindenhof, iets verderop op de Vrijdagmarkt.

“We hebben inderdaad niet ver moeten zoeken. Deze locatie was vroeger een horecazaak maar het pand stond al geruime tijd leeg. Onze naam Bernie’s is een verwijzing naar Bernard Degroote, de man van mijn moeder, mijn pluspapa dus. Hij is geen vennoot in de zaak, maar bedacht wel mee het concept. We kozen voor een biercafé, met zo’n 80 à 90 bieren, waar zowel toeristen als Bruggelingen zich welkom moeten voelen.”

“Qua interieur kiezen we voor veel donkere, warme kleuren. Ik noem het een gemoderniseerde versie van een bruine kroeg (lacht). We willen er zeker geen nachtelijk danscafé van maken, maar er mag wel wat sfeer zijn, met muziek uit de tijd van mijn moeder en uit ‘mijn tijd’. Naast de vele bieren en andere dranken serveren we ook hapjes om te delen.”

“In de week zijn we open om 10.30 uur, maar op zaterdag – marktdag, hier op ‘t Zand – al om 9 uur. Onze sluitingsdag is woensdag.”

(PDV/foto DC)