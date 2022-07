Moeder en dochter nemen samen De Koekedoze over

Lisa Decock (28) en haar moeder Carolien Vanmarcke (55) uit Sint-Eloois-Winkel nemen De Koekedoze over in Heule. Het populaire koffie- en theehuis wordt een stuk groter, maar het concept blijft behouden. De huidige uitbaters sloten zondag hun zaak.

Christophe Deschamps (49) en zijn vrouw Nele Vandenabeele (43) uit Heule hielden zondag 26 juni een laatste keer De Koekedoze in de Gullegemsestraat 24 in Heule open. Het was al maanden volzet, want iedereen wilde er bij zijn. Het koppel maakte van het koffie- en theehuis in zes jaar tijd een van de populairste plekjes van Heule en omgeving. Zeker op zondagmiddag moest je veel geduld hebben wilde je dan van het populaire zelfgemaakte gebak gaan proeven.

Wachtrij

“Elke keer opnieuw stond er hier een wachtrij tot aan de straat”, zegt Nele. “Ondanks onze 45 plaatsen die we binnen hebben en onze 60 zitjes op het terras. Ook wie een ontbijt of brunch nam, moest snel reserveren om zeker te zijn van een plaats.”

Christophe en Nele leken gemaakt voor een leven in de horeca en verrasten eind vorig jaar dan ook vriend en vijand toen ze bekendmaakten ermee te zullen stoppen. “We willen opnieuw meer tijd voor ons gezin en niet langer zeven dagen op zeven in de weer zijn, want we hebben alle twee ook nog een job in het onderwijs”, klinkt het.

Vanaf donderdag 1 september is het dus de beurt aan Lisa en haar moeder Carolien om De Koekedoze 2.0 even succesvol te houden. Eerst wachten er in de zomervakantie nog verbouwingswerken. “De bovenverdiepingen worden onderdeel van de zaak en dus moeten we die herinrichten”, zegt Lisa.

Koffie zal nog meer dan nu al het geval is centraal staan

“Op de eerste verdieping zullen er 15 klanten terechtkunnen. De tweede verdieping wordt een zaal, geschikt voor een ontbijt- of lunchvergadering of voor een verjaardagsfeestje. Daar kunnen 25 personen binnen.”

Vooral Lisa, die beroepshalve aan loopbaanbegeleiding deed bij uitzendkantoor Accent, kan een interessant curriculum aan horeca-ervaringen voorleggen. “Ik heb vanaf mijn zestiende in Sint-Eloois-Winkel meegeholpen bij restaurant Het Kleine Meer en later bij feestzaal Meerhoek”, zegt ze.

Toch is het vooral haar ervaring als barista het voorbije jaar in Melbourne, de koffiehoofdstad van Australië, die haar goed van pas zal komen. “We gaan zeker wat nieuwigheden uitproberen en koffie zal nog meer dan nu al het geval is centraal staan”, vertelt ze.

Krantenwinkel

Voor Carolien wordt het een belangrijke opdracht om het jeugdige enthousiasme van dochterlief in goede banen te leiden. Daarvoor kan ze ook putten uit een rijkgevulde beroepscarrière, onder meer als vertegenwoordiger voor een wenskaartenleverancier. “Ik weet ook wat het is om als zelfstandige in het leven te staan, want ik heb bijna twintig jaar krantenwinkel Merlijn in mijn gemeente opengehouden.”

De Koekedoze heropent op donderdag 1 september. De sluitingsdagen worden dinsdag en woensdag. Ze zijn nu volop op zoek naar extra medewerkers voor de zaak.

(vfb)