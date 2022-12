Modernistisch huis krijgt pracht en glorie van begin vorige eeuw terug: B&B Huis Billiet opent de deuren

Logeren in een prachtige modernistische woning uit de jaren 20 met bijzonder kleurenspel en heel wat verrassende details in het interieur? Het koppel Jessie Priem en Dries Van Den Broucke maakt het mogelijk met hun gloednieuwe B&B Huis Billiet langs de Maria van Bourgondiëlaan.

Jessie Priem en Dries Van Den Broucke waren al langer op zoek naar een ruime woning met hoge architecturale waarde waar ze ook enkele gastenkamers konden inrichten. Eind jaren 90 botsten ze al eens op een interessant pand maar tot een aankoop kwam het niet.

Huib Hoste

Jessie en Dries, die voorheen in Sint-Andries woonden, leerden in 2016 het Huis Billiet in de Maria van Bourgondiëlaan in de Brugse wijk Kristus Koning kennen. De woning, een modernistische bouwwerk van de bekende architect Huib Hoste uit 1927-1928, stond te koop via de formule van openbare verkoop.

Dries, zelf actief in de erfgoedsector, kon de waarde van de woning goed inschatten en met hun bod konden ze de woning verwerven. De woning was toen nog opgedeeld in vier appartementen en in behoorlijk slechte staat. Er hoorde ook een achterliggende diamantslijperij bij van Jules Billiet, de bouwheer van de woning die er zo ook zijn naam aan gaf.

Beschermd monument

Jessie en Dries staken zelf erg veel energie, tijd en geld in de renovatie van de woning. In 2019 kregen ze van de Vlaamse overheid een subsidie voor de renovatiewerken via toenmalig bevoegd minister Geert Bourgeois.

“Na jaren van restauratie krijgt dit modernistische huis dus opnieuw zijn pracht en glorie uit de eerste helft van de vorige eeuw”, zegt Jessie Priem. “Overnachten in dit beschermd monument is genieten van een uitzonderlijke architecturale parel waarbij vooral het exuberante kleurenspel en de driedimensionaliteit van de gerenommeerde modernistische architect Huib Hoste opvalt. Als gast geniet je niet alleen van het drie-dimensioneel volumespel in de gevelopbouw, maar ook van de geometrische motieven en het exuberante kleurenspel in het salon.”

Veelkleurige tegels

B&B Huis Billiet beschikt over twee ruime kamers voor telkens twee personen met een badkamer die de originele vloer- en wandtegels in geometrische patronen heeft behouden. De namen van de kamers verwijzen naar een slijpvorm van diamanten: Brilliant en Emerald.

“Vanaf de zomer zal je ook kunnen genieten van het terras”

“Die namen zijn niet toevallig gekozen. Ze zijn een verwijzing naar de diamantslijperij die hier een halve eeuw geleden nog bijhoorde”, vertelt Jessie. “Die is nu herbestemd als een ruime loft waar we zelf wonen. Vanaf volgende zomer zul je trouwens ook kunnen genieten van het terras, aangelegd volgens oorspronkelijk patroon met veelkleurige tegels.”

(PDV/foto DC)