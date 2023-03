Mister Grill en Signore gaan voor een nieuw concept

Restaurants Mister Grill en Signore aan de Torhoutsesteenweg sluiten vanaf dinsdag 28 maart. Signore wordt omgevormd tot Brasserie Henri en heropent, los van het familie- en buffetrestaurant, met een vernieuwde kaart op vrijdag 31 maart. Voor het gebouw wordt het huidige terras helemaal afgebroken en komt er een nieuw terras met plaats voor 45 personen. “Qua oppervlakte wordt de zaak groter. We kiezen ook voor meer comfort en luxe en zullen vooraan helemaal open kunnen”, laat zaakvoerder Luc Bogaert weten. “Na lang overwegen hebben we beslist om met het zelfbedieningsrestaurant te stoppen en het concept van het restaurant ernaast, nu Signore, definitief te veranderen naar Brasserie Henri. Wat er in de plaats van het zelfbedieningsrestaurant komt, laat ik over aan de nieuwe huurders om dit zelf te communiceren.”

Luc Bogaert begon in 2001 met de uitbating van de naast elkaar gelegen restaurants Mister Grill en Buffet. In 2019 werd Mister Grill vernieuwd naar Signore, met Italiaanse gerechten zoals pizza’s en pasta’s. Het voorbije jaar kwam er een vernieuwde menukaart. Brasserie Henri gaat nu voor een geheel nieuw concept: klassieke brasserie- en vleesgerechten zoals een côte a l’os en dagverse vis. “Een beetje in vergelijking met wat Signore tot op heden kon aanbieden. De pasta’s worden verder aangeboden en kunnen worden afgehaald, de pizza’s vallen weg.”

Lunch

Op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag gaat Brasserie Henri tevens een lunch met één gerecht serveren. “Dinsdag en woensdag worden de sluitingsdagen. Tijdens de vakanties zijn we dagelijks open.” (ACR)