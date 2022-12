Miriam Merten (65) stopt met het restaurant De Kleine Prins

Donderdag 22 december kwam er een einde aan het verhaal van restaurant De Kleine Prins in de Rijselstraat 5. Zaakvoerster Miriam Merten (65) gaat namelijk met pensioen. Zo komt er een einde aan het allereerste vegetarische restaurant in de stad.

Miriam Merten genoot in haar jeugd een koksopleiding. Daarna begon ze met de vader van haar kinderen een restaurant. “Het was onze droom om een eigen restaurant te hebben, maar na onze scheiding zijn we uiteindelijk elk onze eigen weg gegaan”, opent Miriam.

“Toen ik in 2002 zag dat De Kleine Prins, toen nog in de Vlamingstraat, over te nemen stond, heb ik geen moment getwijfeld. Samen met mijn team hebben we nog zes jaar alles gegeven in de Vlamingstraat. Daarna verhuisden we naar het huidige adres. De laatste twaalf jaar heb ik het restaurant ook alleen verder gezet. Dat was met momenten niet eenvoudig, maar het lukte me wel.”

Voor 2002 was De Kleine Prins een echte trendsetter in Roeselare. Het was het allereerste vegetarische restaurant in de stad. Miriam besloot om dat concept wel wat uit te breiden. “Zo ging ik de afgelopen 20 jaar elke week om vis naar de dinsdagmarkt en we serveerden ook biologisch vlees.”

Na 20 jaar houdt het verhaal van Miriam en De Kleine Prins nu wel op. Miriam werd dit jaar 65 jaar en mag nu genieten van een welverdiend pensioen.

Geen overname

“Eigenlijk had ik wel graag nog wat verder gedaan, maar mijn gezondheid laat het ook niet meer toe”, gaat ze verder. “Of ik ziek ben? Je kan dat niet echt zien aan mij, maar ik heb de zona gehad. Sindsdien ben ik niet meer de oude. Ik ben veel te snel terug beginnen werken, maar toen had ik geen andere optie aangezien ik het alleen deed. Mijn motto was: ‘Vooruit met de geit’, maar die is nu dus een beetje gesneuveld.”

Miriam woont pal boven het restaurant en zoekt in vergelijking met de vorige uitbaatster niet naar een overnemer. “Het verhaal van De Kleine Prins is geschreven. Het restaurant zullen we ombouwen tot een woonkamer. Na donderdag is het tijd om te genieten van de rust en het leven.”

“Ik denk ook niet dat ik het per se zal missen. Ik heb zoveel mensen leren kennen en ik zal die mensen nog blijven zien, want mijn klanten beschouw ik als een stuk familie. Het is ook dankzij hen dat ik dit zo lang heb kunnen doen”, rondt Miriam dankbaar af.

