Miquel stopt als uitbater van café De Oude Tramstatie: “Moeilijke gezinssituatie”

Miquel Vancompenolle stopt na twee jaar als uitbater van café De Oude Tramstatie. Het bleek voor Miquel te moeilijk om de zaak als gescheiden papa te combineren met de zorg voor zijn kinderen. Potentiële overnemers van ‘Den Tram’ kunnen zich bij Miquel melden.

Miquel Vancompenolle (29) is ondanks zijn jonge leeftijd gepokt en gemazeld in de horeca. “Ik ben als sinds mijn 15de in de horeca aan de slag”, vertelt Miquel. “In februari 2015 – op mijn 19de – werd ik voor de eerste keer uitbater van De Oude Tramstatie. Ik hield ‘Den Tram’ open tot in 2019. Toen hield ik er mee op omdat de combinatie van het café met een gezinsleven moeilijk bleek.”

Emanuel Decaestecker nam het café in 2019 over van Miquel. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan. “In april 2023 nam ik het café terug over van Emanuel”, weet Miquel. “Mijn kinderen waren ondertussen al wat ouder en ik dacht dat ik het als gescheiden papa wel zou kunnen rooien met de hulp van een babysit en flexi’s, maar dat bleek toch niet zo eenvoudig. Mijn oudste zit nu in het eerste leerjaar en heeft ook schoolwerk dat moet gebeuren. Dat kan ook niet elke keer in het café gebeuren. Ik heb geprobeerd om het café en de zorg voor mijn kinderen te combineren, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Om die reden heb ik beslist om het café over te laten. Een overnemer is er nog niet. Toen bekend werd dat ik ‘Den Tram’ wilde overlaten, zijn er al enkele contacten geweest, maar niks is evenwel concreet. Wie interesse heeft om De Oude Tramstatie over te nemen, kan mij contacteren. De overnameprijs dient met mij besproken te worden. De beslissing om het gebouw te verhuren ligt bij de eigenaar.”

Miquel heeft al een nieuwe job beet. “Ik start mijn nieuwe uitdaging op 17 maart”, aldus Miquel.

“In afwachting van een overnemer hou ik het café vanaf dan enkel open op vrijdag, zaterdag en zondag.” Potentiële overnemers kunnen zich melden via de Facebook- of Instagrampagina van De Oude Tramstatie of bij Miquel (0496 80 04 99).