Miquel is nieuwe uitbater van ‘De Oude Tramstatie’ in Oostnieuwkerke

Emanuel Decaestecker (27) stopt na vier jaar als uitbater van café De Oude Tramstatie in de Sleihagestaat. Zijn opvolger is geen onbekende. Miquel Vancompenolle (27) baatte ‘Den Tram’ immers uit voordat Emanuel er achter de tapkraam kwam te staan en keert nu dus terug.

Uitbater Emanuel besloot om na vier jaar te kappen met ‘De Oude Tramstatie’. “Mijn echtgenote is zwanger”, legt Emanuel uit. “De geboorte van onze zoon is voorzien voor juli. Ik ben hier tijdens de week van 16 uur en op zondag vanaf 10 uur tot in de late uurtjes aan de slag. Dat valt uiteraard moeilijk te combineren met een gezinsleven. Ik heb mijn echtgenote hier overigens in het café leren kennen. Ondertussen zijn we getrouwd. We hadden al plannen voor gezinsuitbreiding, maar uiteindelijk is die er wat vroeger gekomen dan verwacht. De combinatie van een gezin met het nachtleven is bijzonder moeilijk. Daarom heb ik besloten het café over te laten.”

Oude bekende

Die overnemer is overigens een oude bekende. Miquel Vancompenolle baatte het café uit vóór Emanuel het overnam en stopte er om net dezelfde reden als Emanuel mee. “De combinatie van het café met een gezinsleven bleek moeilijk”, aldus Miquel. “Ondertussen zijn mijn kinderen al wat groter en kunnen ze, als dat nodig blijkt, ook al eens meekomen naar het café, al zal dat wel niet echt veel het geval zijn.”

“De lokroep van de horeca bleek echter te groot”

Miquel is al sedert zijn 15de in de horeca aan de slag. “Ik begon op mijn 15de als jobstudent en ben op mijn 18de als zelfstandige in Den Tram begonnen”, vertelt Miquel. “In 2019 heb ik – net vóór corona – Den Tram aan Emanuel overgelaten. Daarna ging ik voor alarminstallateur Verisure werken. De lokroep van de horeca bleek echter te groot. Nadat ik eind oktober bij Verisure gestopt was, heb ik als gerant van Chalet Den Hert op de kerstmarkt in Roeselare gewerkt. Ook in 2019 was ik in ‘Den Hert’ al eens gerant nadat ik met ‘De Tram’ gestopt was.”

Heel vlug gegaan

“Ik wist dat Miquel terug iets in de horeca wilde doen en heb hem dan ook een bericht gestuurd eens ik beslist had om De Oude Tramstatie over te laten”, pikt Emanuel in. “Ik had een aantal horecaplannen in Roeselare, maar Oostnieuwkerke leek me toch het beste”, vult Miquel aan. “Eigenlijk heb ik met niemand anders over de overname gepraat”, stelt Emanuel. “Ik had wel een paar reacties op Facebook, maar ben daar nooit op ingegaan. We zijn half februari met de gesprekken begonnen en zijn er al na 2 tot 3 keer samen komen uitgeraakt. Alles is dus heel vlot gegaan.”

“Naast groter tuinterras wordt er ook een speelpleintje aangelegd”

Emanuel stond op 31 maart voor de laatste keer achter de tapkraan in De Oude Tramstatie. Het is de bedoeling dat Miquel op vrijdag 28 april heropent. “Ik weet nog niet of ik iets speciaals zal doen ter gelegenheid van de heropening, maar het kan”, weet Miquel. “Ondertussen ga ik het café wel wat opfrissen. Zo worden de binnen- en de buitenkant van de toog vernieuwd, terwijl ook de toiletten vernieuwd worden. Verder krijgt alles een nieuw likje verf en komt er 55 vierkante meter terrasruimte bij in de tuin. Ook de kinderen worden niet vergeten. Er wordt immers ook een speelpleintje voor hen aangelegd. De openingsuren blijven in de toekomst ook ongewijzigd. De Oude Tramstatie is van dinsdag tot zaterdag open vanaf 16 uur en op zondag vanaf 10 uur. Op maandag is het café dicht.”