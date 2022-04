Minister Hilde Crevits opent allereerste algenmaand: “Algen zijn de toekomst”

Mei = algenmaand: onder die noemer opende Vlaams minister van Voeding en Innovatie, Hilde Crevits (CD&V), zaterdag in Oostende de allereerste algenmaand met de bedoeling dat we ze als consument meer gaan gebruiken. De minister proefde er verschillende gerechten, waar algen in verwerkt zitten en die werden gesmaakt. “Je proeft vis, maar die zit er eigenlijk niet in.”

De minister opende zaterdagmorgen in het InnovOcean-gebouw in Oostende de algenmaand, samen met onderzoekers van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek (ILVO), Flanders’Food, de Radius-Thomas More Hogeschool, Universiteit Gent en Innolab.

Nieuwe grondstof

Algen zijn een relatief nieuwe grondstof, maar de toekomst oogt veelbelovend. Algen kunnen immers een belangrijk onderdeel vormen van de voedselvoorziening, want ze bieden voedselzekerheid voor de hele wereld.

De minister kreeg in Oostende enkele gerechten voorgeschoteld waarin algen verwerkt zitten. Zo mocht ze een hap nemen van Vegan Paella basis met Tetraselmis chuii, een groen algengeslacht gekenmerkt door hun intens groene gekleurde chloroplast. “Heel lekker”, zei de minister. “Er is geen vis in verwerkt, maar toch proef je die. Dat we meer moeten inzetten op plantaardige eiwitten is duidelijk, want je kan er wel degelijk alle kanten mee uit.”

Door mei als algenmaand voor te stellen wil de minister het gebruik van algen stimuleren. Vorig jaar werd wereldwijd 35 miljoen ton algenbiomassa geproduceerd, waarvan nauwelijks 0,3 miljoen ton in Europa. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel in Europa.

Fantastische product

Wereldwijd bestaan er maar liefst 10.000 soorten wieren en algen. Voor enkele honderden soorten heeft de wetenschap ondertussen een goed beeld van de interessante eigenschappen voor allerlei toepassingen.

ILVO-Marien toonde tijdens de lancering van de algenmaand hoe microalgen uit de proefreactor werden gehaald om ze daarna te analyseren voor smaak en voedingsstoffen en om ze te verwerken tot interessante ingrediënten. “Algen zijn de toekomst”, zegt de Bredense chef Donald Deschagt, die al jaren zeewier in zijn producten verwerkt.

Hij bracht zo al een droge worst en twee kazen op de markt met zeewier als zoutvervanger. “Mensen zijn alsmaar meer bezig met gezonde voeding en algen zijn supergezond. Ze vervangen grotendeels het zout in producten. Ik leerde het tien jaar geleden kennen dankzij een marinebioloog die me zei dat algen de toekomst zijn. Gebruik die in je gerechten, zei hij. Zo gezegd, zo gedaan. Mijn hele keuken draait op vandaag rond zeewier. Het is een fantastisch product om mee te werken en het is bovendien nog lekker ook.”

Circulaire verhalen

“Algen kunnen gekweekt worden op een erg duurzame manier en zonder verbruik van zoet water of vruchtbare landoppervlakte. Die kunnen gewoon gekweekt worden aan land of op allerlei reststromen. Algen kunnen dan ook een rol spelen in heel wat circulaire verhalen. Daarom zetten we deze maand de productie van algen in de kijker.”

“Op basis van onderzoek zal blijken welke producten we in de toekomst echt in de markt kunnen zetten. We hopen, door het product in de kijker te plaatsen, dat het product bekend wordt bij het grote publiek. Ik geloof steevast in het toekomstpotentieel”, liet de minister nog optekenen.

(JRO)