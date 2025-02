“Mijn klanten geraken hier blijkbaar niet altijd op tijd weg”: Bart Graus is het gezicht achter de toog van dorpscafé de Carlton

Café Carlton in het hart van Moorsele stond even leeg, maar nu is het alweer enkele maanden een druk bezochte plek. Wie mag die uitbater zijn van wat toch stilaan zeldzaam aan het worden is, een gewoon dorpscafé.

“Ik ben afkomstig uit Oostkamp. Na mijn schooltijd heb ik 18 jaar in het weekend in ‘de metaal’ gewerkt. Zo had ik nog tijd om me tijdens de week te engageren in verschillende horecazaken op de Eiermarkt in Brugge, zoals de Ambiorix of de Cool Cat. Ik was er ook dj, meer dan 15 jaar lang. Zo kreeg ik stilaan de bijnaam Den Baron van de Eiermarkt”, lacht Bart. “Wat ik draai van muziek? Alles, als het maar voor sfeer en ambiance zorgt.”

Daarna baatte hij nog de roeiclub aan de watersportbaan in Gent uit. Bart was een gedreven roeier en werd nog Belgisch kampioen bij de jeugd en was deelnemer aan de Nations Cup. “Mijn pa, Piet, is nog altijd trainer, en ging nog naar de Olympische Spelen.”

Later woonde Bart in Harelbeke en werkte hij bij Siemens, maar toen een vriendin een café wilde opstarten, hielp hij haar. En zo begon het ook weer te kriebelen. “Ik heb wat rondgekeken en toen de Carlton over te nemen stond, heb ik de stap gezet. Ik heb de muur aangepast voor de dartsclub. Nu hangen er twee borden. Ik heb ook een tapbiljart gezet waarop veel gespeeld wordt. Er is nog geen club, maar wie weet kan dat nog komen. Je vindt er geen andere in Moorsele en bijna niet meer in Wevelgem. Neen, er is voorlopig geen tijd meer voor hobby’s. Vroeger deed ik wel aan modelbouw in de club in Meulebeke. Ja, ik bouwde zelf mijn vliegtuigjes en vloog ermee. We waren zelfs bezig om een DC3 te bouwen met een spanwijdte van 3,8 meter.”

‘Hof van Verderf’

“Dit is een biercafé. Ik serveer ook croques. Sommigen noemen het hier al ‘Het Hof van Verderf’. Niet iedereen raakt hier blijkbaar op tijd weg. Het is soms wel zwaar. Het café is elke dag open vanaf 10 uur, behalve op dinsdag en woensdagvoormiddag. En als het een late avond is geworden, kan het wel eens pijn doen.” (HV)