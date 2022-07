Mieke en Jurgen nieuwe uitbaters café Nieuw Yvegem

Café Nieuw Yvegem heeft sinds kort kersverse eigenaars. Mieke Vanwynsberghe (44), afkomstig uit Waregem en Jurgen Parmentier (50) uit Gullegem tappen er nu de pintjes.

Het verhaal begint in juni 2021 toen de horeca heropende na de maandenlange sluiting door corona. “Jurgen en ik hadden zin in een pintje van ’t vat, nu het weer mocht”, vertelt Mieke Vanwynsberghe. “De zon straalde en we beslisten een terrasje te doen in onze straat. Dat fris pintje was ons bevallen want na het derde bezoekje wist Luk, de toenmalige uitbater, ons te vertellen dat hij nog een jaartje zou doorgaan met het café en dan de zaak graag wilde overlaten. Het was alsof hij wist dat wij twee uitgekeken waren op onze huidige job. Alsof hij wist dat we zochten naar iets nieuws.”

“We kregen de nodige info van Luk en Inge voor we op vakantie vertrokken en elke dag maakten we tijd om de pro’s en de contra’s te bespreken”, vervolgt Mieke. “We vroegen ook naar de mening van onze kinderen. De jongste haar enige wens was voldoende chipjes krijgen en de oudsten dachten al aan een centje bijverdienen en bevestigden enthousiast ‘de goesting’ van hun ouders. We keerden terug naar huis met de boodschap dat wij café Nieuw Yvegem gingen overnemen. Ook de rest van de familie was laaiend enthousiast en was van mening dat we daarvoor uit het juiste hout gesneden waren.”

Een lang jaar

Het koppel besliste in augustus 2021 om een andere job te beginnen in juli 2022, en had zo rustig de tijd om hun huidige jobs af te sluiten. Jurgen runde ruim 30 jaar een schoonmaakbedrijf/ruitenwasserij en Mieke was al meer dan 20 jaar syndicus. “Al maanden voelden we ons allebei uitgekeken op onze job en wisten we dat een nieuwe kans op ons pad één was die we zouden grijpen.”

“Op een dag passeert een trein en moet je erop springen”, zei Nonkel Frans lang geleden. “Woorden die we nooit waren vergeten en waarvan we nu wisten dat dit onze trein was. Ondertussen is de trein vertrokken van Mieke en Jurgen. “Hoeveel bestemmingen we zullen bereiken met onze nieuwe trein is nog een vraagteken, maar we hopen op een prachtige wereldreis vol plezier, succes en voldoening, zodat het een fotoalbum wordt met mooie herinneringen”, besluit Mieke poëtisch.