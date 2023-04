Mieke en Dirk verkopen na 38 jaar De Lisdodde: “Hopelijk vinden we snel opvolgers”

De Lisdodde in Pollinkhove (Lo-Reninge) staat al enkele maanden te koop. Uitbaters Mieke Verkarre en Dirk Dauwens willen het rustiger aan doen, maar voorlopig vinden ze geen overnemers. Ook de zoektocht naar personeel verloopt moeizaam, waardoor het koppel genoodzaakt is om de kaart te beperken.

Mieke Verkarre (62) en Dirk Dauwens (65) baten De Lisdodde al 38 jaar uit. Enkele jaren geleden veranderden ze de formule van restaurant naar brasserie en beperkten ze de openingstijden. Vorig jaar zette het horecakoppel de zaak te koop. Maar ze vinden voorlopig nog geen overnemer. “Veel mensen kwamen al een kijkje nemen”, zegt Mieke Verkarre. “Er is dus wel interesse, maar er kwam nog geen concreet voorstel. Sommigen zien er potentieel in om er een B&B met tearoom of pop-up bar van te maken of een brasserie met vijveruitbating. Zelfs een privéwoning behoort tot de mogelijkheden.”

Personeelstekort

Bijkomend probleem is de moeilijke zoektocht naar personeel. “De jobstudenten die nu komen, doen hun uiterste best”, zegt Mieke Verkarre. “Maar hun studies zijn ook belangrijk en dat is niet altijd combineerbaar met werken in onze zaak. We zijn daarom genoodzaakt om te veranderen van werkwijze en onze kaart te beperken. We bieden alleen nog lunchmenu’s, snacks en lekkere streekbiertjes gecombineerd met hapjes aan. Alleen op zondagmiddag serveren we nog het keuzemenu Vlaamse Velden en kunnen de klanten daaruit ook een gerecht kiezen indien men niet het volledige menu wenst. We waren eerst van plan om daarmee pas in juni te starten, maar we hebben de aanpassing nu al doorgevoerd. Stoppen doen we niet. We krijgen het niet over ons hart. Zolang de zaak niet verkocht is, doen we verder. Maar fysiek is het niet altijd gemakkelijk voor mij. Ik heb veel lichamelijke klachten, waardoor ik veel medicatie moet nemen. De horeca is een zware stiel en dat heeft zijn tol geëist. We hopen dan ook van harte dat we snel iemand vinden die ons levenswerk wil verder zetten. Zelf hebben we geen opvolging.”

“Het wordt stilaan tijd om wat meer te genieten en tijd door te brengen met onze kleinkinderen”

Mieke Verkarre staat al meer dan 44 jaar aan het fornuis. Ze genoot haar koksopleiding aan hotelschool Spermalie in Brugge. In 1979 behaalde ze zelfs de eerste prijs in de wedstrijd ‘Jongste kok van België’. Mieke stond zes jaar samen met haar vader Noël in de keuken van feestzaal Salons Gistelhove in Izegem, die nu wordt uitgebaat door haar broer Hans. Ondertussen is Mieke Verkarre al 38 jaar chef in brasserie De Lisdodde die ze samen met haar man Dirk Dauwens, die in de zaal staat, uitbaat.

Meer genieten

“Bepaalde periodes in ons leven werkten we zeven dagen op zeven”, besluiten Mieke en Dirk. “Het wordt stilaan tijd om wat meer te genieten en tijd door te brengen met onze kleinkinderen Jelle (10) en Axelle (6). Op zondag 16 april vieren we het 38-jarig bestaan van de zaak met gratis hapjes vanaf 16 uur.”