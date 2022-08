Mieke Declerck baat ‘t Mennefrietje uit: “Een nieuwe start en nieuwe naam”

Sinds donderdag 4 augustus bakt Mieke Declerck verse frietjes voor het cliënteel in ‘t Mennefrietje, vroeger De Mennehoek, aan de rotonde van het gewezen Familiepark Aviflora in de Bruggestraat. Mieke ziet deze job volledig zitten, alhoewel ze niet zoveel ervaring heeft.

Mieke (38) is de mama van een dochter van 17 en een zoon van 14 jaar. Ze is de partner van Kristof De Frène (49) en woont in de Lenteakkerstraat. Mieke wilde een nieuwe start nemen in haar leven en zocht een andere uitdaging. Ze vernam dat de frituur De Mennehoek van Bart Buyse te koop stond. “Dit is een bekende frituur”, vertelt Mieke. “Vroeger runde Marnick Goossens deze frituur, die toen de naam ‘t Peerdeke droeg. Later werd dat de Passage. Bart maakte er De Mennehoek van. Zelf koos ik voor ‘t Mennefrietje. Waarom ik die naam veranderde? Och, als je een nieuwe start neemt, kan je best ook een nieuwe naam lanceren”, glimlacht Mieke.

Ideale Locatie

De zaak zelf bevindt zich op een ideale locatie, want ze is gelegen langs de drukke Bruggestraat en ligt naast de bekende kruidenierswinkel De Farm en de toonzaal van het dakpannenbedrijf Verschoot. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Naargelang we groeien met onze frituur zullen we extra producten aanbieden

Mieke bekent dat ze niet zoveel ervaring heeft. Ze werkte een tweetal maanden mee in De Mennehoek om het cliënteel te leren kennen en om de knepen van het vak onder de knie te krijgen. Verder hielp ze ook al mee in een frituur in Kortrijk, waar ze nuttige tips kreeg. “In ‘t Mennefrietje zal je de gewone producten kunnen aankopen. Daarnaast zal ik ook werken met suggesties. Ik denk daarbij aan het promoten van een koude schotel, een halve kip of tomaat/garnaal. Naargelang we groeien met onze frituur zullen we natuurlijk ook extra producten aanbieden”, vertelt Mieke verder, die van de maand juli – waarin de frituur was gesloten – gebruik maakte om een nieuwe friteuse te installeren, de zaak te herschilderen, te zorgen voor nieuw grint voor de zaak, enz. Op donderdag 4 augustus begon ze om 18 uur officieel met het bakken van frieten. “Voorlopig zijn we enkel op zondagmiddag en maandagmiddag gesloten. We zijn open van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.45 tot 21.15 uur. Op vrijdag zijn we open tot 22.30 uur. (Patrick D.)

Info: 0474 34 90 84 (Mieke)

christof.defreyne@telentet.be