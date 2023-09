Mieke (48) baat café Ingel uit op Stationsplein: “Goede start, met dank aan mooie weer”

Mieke Vanneste houdt café Ingel op het Stationsplein in Ingelmunster open. Ook haar partner Manu Vanhauwaert steekt regelmatig een handje toe in de vroegere zaak Wizzy’s.

Mieke (48) werkt al sinds haar zeventiende in de horeca, maar dan wel telkens tijdens het weekend of op andere vrije momenten. “Ik begon in De Groene Wandeling in Aalbeke. Ik werkte ook bij Puritas in Rumbeke, restaurant Bij Ma in Koolskamp, café ‘t Torreke in Pittem en mijn laatste werkgever was café Hazekapel bij Martin Vervaeke in de Doelstraat.”

“Ik had nog nooit een eigen zaak. Dat ik nu die stap zette, komt eigenlijk door mijn partner Manu. We leerden elkaar kennen in café Mozart in Izegem. We werkten regelmatig samen. Op een bepaald moment besloten we samen iets uit te bouwen.”

Sfeer- en danscafé

Manu (33) is al vijftien jaar dakwerker. Hij is ook bekend voor zijn renovaties. “Vroeger werkte ik vooral in de horeca aan de kust. Ik hielp ook ooit in Bistro De Klipper in Oostduinkerke. De zeedijk is mij helemaal niet vreemd. Ik deed dat graag, heb graag sociaal contact.”

“Ik leerde Mieke kennen in Izegem. Toen kreeg ik de smaak opnieuw te pakken om achter een toog te staan Waarom zouden we niet samen iets uitbouwen? We zagen dat dus wel zitten. Tijdens de dag ben ik wel nog altijd dakwerker, Mieke staat in het café. In mijn vrije momenten help ik mee.”

“Dit pand stond leeg. Sinds begin augustus hebben we hier onze eigen zaak. We kozen voor de naam Ingel. Mijn vriend kwam erop. Ik ben gek op engelen, hij dacht aan Ingel van Ingelmunster”, vertelt Mieke verder.

Doorlopend open

“Café Ingel is een sfeer- en danscafé. Ik ben doorlopend open vanaf 9.30 uur. Het cliënteel reageert daar positief op. Op woensdag zijn we gesloten. De muziek kunnen de mensen zelf kiezen in de jukebox. We hadden een goede start, met dank aan het mooie weer. Iedereen praat al vol lof over ons terras, en ook treinreizigers vinden al de weg naar café Ingel.”