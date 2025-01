Miek en Mathieu toveren hovenierswoning om tot gezellig vakantiehuis: “Plek waar de geschiedenis leeft, dromen werkelijkheid worden”

Na drie jaar ‘dromen, durven en doen’ is het zover: de hovenierswoning, die bij het kasteel van het Beukenhof hoorde en in verval was geraakt, is een juweeltje geworden. “Het voelt fantastisch dat de ideeën die in mijn hoofd zaten, tot dit resultaat hebben geleid”, zegt de trotse eigenaar Miek Vandamme (46).

Wat het koppel drijft, is niet alleen het creëren van een mooie plek, maar er ook over waken dat het verhaal klopt. “En dat verhaal zit écht in elke hoek van het huis”, verzekert de in Vichte geboren en getogen ondernemersvrouw. “Niet alleen qua kleur, vormgeving en materiaal, maar ook wie er met ons samenwerkte.”

Janne Daeveloose, kleindochter van de oorspronkelijke hovenier van het Beukenhof, speelt hierin een hoofdrol. De cirkel is rond. Ze ontwierp het logo en maakte ook de prachtige illustraties van de vier seizoenen voor de kinderkamers en de woonkamer. “Het was van in het begin een bevlogen samenwerking. En de ziel van Albert, de hovenier, en zijn vrouw Lea, is hier nog tastbaar. Hun toewijding aan het kasteel zit in elke steen en boom verweven van het Beukenhof en dus ook in dit huis.”

Het is de oud-tandarts van Vichte, Dirk Detavernier, die de hoed mag dragen als de man die de opdracht kreeg om het binnenschrijnwerk uit te voeren. “Alle organische meubels zijn op maat gemaakt en geven de feeërieke uitstraling aan dit huis waarin de natuur de hoofdrol speelt, met als pronkstuk de knusse nestkastjes in de kinderkamer en de magische master bedrooms”, aldus Miek. “Maar de pluimen op de hoed zijn voor mijn man Mathieu Dejaeger, die zich als geen ander – naast zijn voltijds werk als leerkracht chemie – gesmeten heeft.” Hij vertaalde Miek haar wensen in de praktijk.

Lovende reacties

“Zonder mijn ‘doener’ was deze geweldige transformatie er niet gekomen. Ik kan je wel vertellen, het was bloed, zweet en tranen, maar dan de goede soort”, lacht Miek. “We kregen al lovende reacties over deze historische parel die nu het perfecte gastenverblijf is voor een weekendje weg of langer.”

En dan heeft Miek zelf ook nog herinneringen aan dit magische stukje grond. “Als kleuter mocht ik samen met juf Rieta, de mama van Janne, paddenstoelen zoeken in de tuin aan haar boshuisje. Die momenten zitten nog altijd in mijn geheugen gegrift. Het was magisch. En die magie voel ik nog steeds, elke keer als ik hier ben.”

“De ziel van hovenier Albert is hier nog tastbaar”

Buiten het grafisch werk dat Janne deed voor het HoveniersHuis, is ze ook de illustrator van het boek ‘Er staat een kasteel in mijn tuin’. Dat maakte ze in het kader van haar eindwerk aan Sint-Lucas Gent. “Ik was sowieso al fan van haar werk en het voelde meteen goed dat haar illustraties een rol zouden spelen in de totstandkoming van dit huis”, zegt Miek. En inderdaad, de titel van het boek staat nu trots op de muur van de woonkamer, en vanaf de slaapkamers kijk je uit op het kasteel. Het verhaal komt letterlijk tot leven.

Maar wat deze plek nog specialer maakt, is de gedachte aan Mieks ouders. Zij hadden altijd een voorliefde voor bijzondere plekken en de geschiedenis die eraan vastzit. “Ze zouden zo trots zijn”, zegt Miek zachtjes. “Mijn vader, bekend als dokter Luc, was een geliefd huisarts in Vichte. Hij had een enorme passie voor geschiedenis en bijzondere plekken. Het is dan ook fijn om te weten dat dit plekje, deze droom, hen zeker zou hebben beroerd. Ze zouden het een hemel op aarde hebben gevonden.”

Magie van het leven

Het HoveniersHuis in de Beukenhofstraat is meer dan een huis. “Het is een plek waar de geschiedenis leeft, dromen werkelijkheid worden en waar herinneringen voor altijd gekoesterd worden”, vat Miek het samen. Dat is precies wat Miek en Mathieu wilden: een plek die niet alleen hun verhaal vertelt, maar ook het verhaal van zoveel anderen. Een plek waar mensen samenkomen, lachen, vieren en misschien ook een traan laten. Want zoals Miek altijd zegt: “Dit is de magie van het leven: durven dromen en doen, en alles met liefde.”