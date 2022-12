Middelkerke Viert organiseert Oudjaar Dinner Dance

De vzw Middelkerke Viert geeft inwoners de kans om oudejaar en het nieuwe jaar in eigen gemeente te vieren. “We willen zowel inwoners als tweedeverblijvers samenbrengen voor een gezellig feest.”

Middelkerke Viert is een vereniging die bestaat uit restaurant De Zeebries, tearoom Rivièra en brasserie Iceberg, allemaal zaken die gelegen zijn op de Middelkerkse Zeedijk. Samen organiseren ze op 31 december een Oudjaar Dinner Dance in het centrum De Branding in de Populierenlaan in Middelkerke.

“We willen zowel inwoners als tweedeverblijvers samenbrengen voor een gezellige avond. Die start om 19 uur. De gasten krijgen een vijfgangenmenu voorgeschoteld, met aperitief, voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht en dessert. Tussendoor zijn er optredens van Luc Steeno en Paul Bruna. Voor 145 euro zijn optredens, diner en dranken inbegrepen, tot 3 uur. Er is ook een champagne- en ginbar, maar dat is niet inbegrepen in de prijs. Om 24 uur wordt het feest verdergezet op de muziek van dj DMC. De deuren gaan open om 18.30 uur en het einde is om 3 uur. Je kunt parkeren onder het Marktplein.”

Ook op 2 en 4 januari

Op 2 januari is er dan de Nacht van de Handelaars. Pokerface geeft een spetterend optreden. Het is de bedoeling om de mensen die op oudjaar moeten werken, de kans te geven om een fijn nieuwjaarsfeest te vieren. Al heel wat handelaars zijn ingeschreven, maar iedereen is welkom. Tickets kosten 25 euro.

Als uitloper van de eindejaarsfeesten organiseert Middelkerke Viert op 4 januari een shownamiddag onder de titel ‘Lekker blijven hangen’, met – zoals de naam al laat vermoeden – een optreden van Margriet Hermans; zij brengt er haar mooiste nummers samen met Paul Bruna. Het optreden vindt plaats in De Branding en begint om 14.30 uur. Tickets kosten 27,50 euro, taart en koffie inbegrepen. Wie met een groep van tien komt, krijgt korting. (PG)