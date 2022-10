Middelkerke vier dagen hoofdstad van de Champagne

Liefhebbers van het sprankelend gouden vocht keken er al lang naar uit en worden op hun wenken bedient: van donderdag 10 tot en met zondag 13 november loopt in het cc De Branding de 25ste editie van het overbekende en onnavolgbare Champagneweekend, een monument binnen het wereldje van de levensgenieters.

De hoogmis van de Champagne aan zee. Middelkerke meteen vier dagen de hoofdstad van de Champagne. Schepen van Toerisme Tom Dedecker groef even in de geschiedenis en stelde tegelijk de 25ste editie voor. Met Champagne.

Het begon allemaal toen schepen Luc Dedecker in 1996 aan directeur van Toerisme Peter Germonprez opdracht gaf om “iets” uit te werken waarmee de banden met de diverse zustersteden nauwer aangehaald kunnen worden. “Gezien de goede relaties we hadden met de Franse zusterstad Epernay, dacht ik meteen aan een voorstel om de Champagne op onze wandelzeedijk op de een of andere manier voor te stellen aan onze bewoners, vele tweedeverblijvers en eindejaartoeristen.”

“Om het ludiek te maken dacht ik om de Champagnehuizen voor te stellen in strandcabines. We trokken naar Epernay, waar men niet direct opgetogen was. Met veel moeite konden we vier viticulteurs warm maken. We waren ontgoocheld. Maar zie, het werd een succes van jewelste. Het casino barstte uit zijn voegen. Vandaag staan de viticulteurs in de rij om naar Middelkerke te kunnen komen”, stelt Peter Germonprez, zonder meer de geestelijke vader van het Champagneweekend.”

Programma

Van dit pionierswerk plukt men vandaag de vruchten en loopt van donderdag 10 tot en met zondag 13 november de 25ste editie van het Champagneweekend, in het cc De Branding aan de Populierenlaan (Markt).

Donderdag 10 nov. : Exclusieve avond 25 jaar Champagneweekend. Ingang: 50 euro (intussen uitverkocht)

Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 nov.: vanaf 11 u. vrije toegang tot Champagnebeurs, show en optreden van diverse vedetten en groepen. Diverse champagnedegustaties met Alain Bloeykens: 15 euro en 25 euro voor de exclusieve proeving op zondag. Inschrijven vooraf is noodzakelijk: tel. 059 30 03 68 of toerisme@middelkerke.be

Champagnebrochure

Alle gegevens omtrent deze 25ste editie van het Champageneweekend zijn te vinden in de fraaie brochure 25 JAAR CHAMPAGNEWEEKEND, gratis te bekomen in de toerismekantoren in Westende en Middelkerke, de deelnemende restaurants, het MAC – Gemeentehuis en op visit.middelkerke.be (GK)