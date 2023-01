Michiel en Maria openen gastronomisch huiskamerrestaurant Béus in Passendale: “Een levensdroom die uitkomt”

In de Molenstraat in Passendale openen Michiel Beuselinck en Maria Moll op 20 januari hun gloednieuwe restaurant Béus. “We willen een gezellige huiskamersfeer creëren en de mensen op een gastronomische manier verwennen”, klinkt het bij het horecakoppel dat de voorbije jaren heel wat ervaring opdeed in verschillende sterrenzaken.

Michiel is afkomstig uit Zillebeke en stamt uit een echte horecafamilie. “Ik volgde Hotelschool Ter Duinen en ging ik daarna aan de slag in Va et Vient, Hostellerie Saint-Nicolas, Hertog Jan, L.E.S.S. Eatery, De Zuidkant en Bar Bulot. De laatste maanden stond ik in de keuken van De Steenen Haene, waar mijn ouders de zaakvoerders zijn.”

Hertog Jan en Sergio Herman Group

Michiels vrouw Maria komt uit het Nederlandse Breskens. Ze rolde via een ander weg in de horeca. “Op mijn 15de deed ik voor het eerst horeca-ervaring op als weekendjob bij Restaurant De Deining, wat nu Zilt en Zout heet en in het Nederlandse Retranchement ligt. Tijdens mijn studies psychologie, koos ik om een wijncursus te volgen. Ik bleek er wel aanleg voor te hebben en stopte mijn studies psychologie om een wijnopleiding te volgen in Brugge. Daarna ging ik aan de slag bij Spetter in Breskens. Tijdens die periode deed ik ook stage bij De Librije. Het wakkerde mijn passie verder aan en ik had toen de ambitie om naar Hertog Jan over te stappen. Het was in Hertog Jan dat we elkaar iets meer dan vijf jaar geleden leerden kennen en waar de vonk oversloeg. Michiel als kok en ik als assistent-sommelier en later sommelier. Na Hertog Jan ben ik nog voor drie maanden naar het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch geweest om wijn te produceren. Verder heb ik nog even in Bonte B in Brugge gewerkt. Toen Babette werd geboren, ben ik als barmanager voor de Sergio Herman Group gestart en heb ik dat twee jaar mogen doen.

Het duo deed dus heel wat ervaring op bij bekende sterrenchefs. Maar nu was het tijd om een eigen zaak te starten, het jaar 2022 was een serieuze mijlpaal op persoonlijk en professioneel vlak. “We trouwden, kochten dit pand hier in Passendale en mochten in oktober ons tweede kindje Raphael verwelkomen”, pikt Michiel in. “Onze oudste heet Babette, zij wordt drie in februari.”

Verschillende betekenissen

“Het was altijd onze ambitie om een eigen zaak te starten en we hebben lang nagedacht wat we zouden doen”, zegt Maria. “De ultieme levensdroom was steeds een kleinschalig restaurant dat we met ons twee konden uitbaten. Als naam kozen we voor Béus. De naam heeft verschillende betekenissen. Het zijn de eerste vier letters van Michiels familienaam en betekent West-Vlaams voor ‘bij ons’. Wij spreken het uit als de rockgroep Deus maar dan met een B, al mag je uiteraard zelf kiezen hoe je het uitspreekt.”

Het pand is een huis uit de jaren ’50. “We zorgden voor een heuse makeover. Onze architect heeft ons hier serieus bij geholpen, waardoor de verbouwingsstress goed meeviel. We kozen voor warme kleuren en een volledige open keuken om zo het huiskamergevoel te accentueren. Boven hebben we onze privé-woning ingericht. We mikken telkens op 15 à 20 gasten per shift.”

Wijnkaart

Chef Michiel lanceerde al de kaart die op 20 januari voor het eerst kan geproefd worden. “Een bord vol lekker eten, zonder al te veel toeters en bellen. De garnituren pas ik per seizoen aan en verder wil ik met suggesties werken. Seizoensgebonden zoals met asperges of de hopscheuten. Ook niet-alledaagse producten kunnen op de kaart verschijnen, dan denk ik aan niertjes of zwezeriken. Tijdens de week is er ook een lunchformule voor 23 euro en dit op maandag, dinsdag en vrijdag. Daarin zit een hoofdgerecht en koffie”, aldus de chef.

Maria’s stokpaardje is dan weer de wijnkaart. “Ik heb die zelf samengesteld en ben er heel trots op. Heel de wereld komt aan bod en zowel mensen met weinig kennis als de pure liefhebber zullen hun gading vinden”, besluit ze.

Restaurant Béus ligt in de Molenstraat 66 8980 Passendale. Volg Restaurant Béus op Instagram en Facebook, meer info en reservatie: www.beus.be – – 051 43 46 99 – info@beus.be.