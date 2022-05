Michelin verrast: Boury krijgt derde ster, ook Rebelle en Hertog Jan krijgen (extra) ster

Maandag werden opnieuw de Michelin-sterren uitgereikt. De grootste verrassing kwam voor restaurant Boury uit Roeselare. Zij hebben hun derde ster beet. Restaurant Rebelle uit Marke kreeg zijn eerste Michelin-ster en Gert De Mangeleer krijgt dan weer een tweede voor Hertog Jan in Antwerpen.

In Bergen werd de nieuwe Michelin-gids voorgesteld, steevast nagelbijten voor de vele toprestaurants in onze provincie. In West-Vlaanderen is het uitkijken naar een ster voor restaurant Rebelle in Marke. Chef Martijn Defauw werd vorig jaar nog verkozen als Jonge Chef van het Jaar en scheert de afgelopen jaren hoge toppen. Ziet hij zijn harde werk beloond met een ster? De uitreiking van de Michelin-sterren gaat regelmatig gepaard met verrassingen. Vorig jaar bijvoorbeeld haalde chef Dokkoon Kapueak totaal onverwacht, maar welverdiend, haar eerste ster met haar Thais restaurant Boo Raan in Knokke.

Allereerst werden de Bib Gourmands uitgereikt. Het zijn er 24, maar geen uit West-Vlaanderen. De dichtstbijzijnde is Fleur de Sel in Komen. Daarna werd de Jonge Chef voor het jaar uitgereikt. Die titel gaat naar Ruben Christiaens van restaurant Vintage uit Kontich. Hij kreeg niet veel later ook zijn eerste ster uitgereikt. “Een droom”, klonk het in een eerste reactie.

Rebelle bekroond met eerste ster

In totaal krijgen 16 nieuwe restaurants hun eerste ster: restaurant Vintage (Ruben Christiaens), restaurant Hert (Alex Verhoeven) uit Turnhout, restaurant Arden (Marieus Bosmans) in Villers-sur-Lesse, restaurant Fine Fleur (Thomas Diepersloot) in Antwerpen, restaurant In den Hert (Frederik Dhooghe) in Wannegem-Lede, restaurant Quai nr 4 (Maxence Bouralha en Charles-Maxime Legrand) in Ath, restaurant Nebo (Dimitri De Coninck) in Antwerpen, restaurant Fleur de Lin (Lode De Roover) in Zele, restaurant Ryôdô (Ryôdô Kajiwara) in Luxemburg, restaurant Tinèlle (Ken Verschueren) in Mechelen, restaurant Aurum (Gary Kirchens) in Ordingen, restaurant La Villa de Camille et Julien (Julien Lucas) in Luxemburg, restaurant Dim Dining (Simon van Dun) in Antwerpen, restaurant Sense (Michiel De Bruyne) in Waasmunster, restaurant Toma (Thomas Troupin) in Luik.

Martijn Defauw van restaurant Rebelle lost de verwachtingen in en heeft zijn eerste ster beet. Vijf jaar geleden opende hij zijn restaurant in Marke. Sindsdien won hij al ‘dessert van het jaar’ en vorig jaar dus ‘jonge chef award’.

Sommelier van het jaar

Maxime Sanzot van restaurant Racines in Floreffe is sommelier van het jaar. Er werden ook nieuwe ‘groene’ sterren uitgereikt, vanwege een duurzaam beleid. Vorig jaar viel onder meer De Jonkman in de prijzen, net als Souvenir, dat van Ieper naar Gent verkaste. Ook West-Vlaming Nicolas Decloedt van Humus x Hortense in Brussel haalde toen een groene ster binnen. Dit jaar gaat die naar restaurant Toma, die eerder al hun eerste Michelin-ster binnenhaalden.

Twee sterren voor Gert De Mangeleer

Er werden ook twee sterren uitgereikt aan restaurant Colette – De Vijvers (Thijs Vervloet) in Averbode, restaurant La Villa Lorraine (Yves Mattagne) in Brussel. Bruggeling Gert De Mangeleer van Hertog Jan at Botanic in Antwerpen heeft dan weer zijn tweede ster beet.

Drie sterren voor Boury

Vorig jaar won Viki Geunes zijn derde ster met restaurant Zilte, waarmee hij op gelijke hoogte kwam te staan met chef Peter Goossens, van Hof van Cleve in Kruishoutem. Zij behouden hun sterren. De verrassing zat hem op het einde: restaurant Boury uit Roeselare heeft hun derde ster beet. De inspecteurs van Michelin bestempelen Tim Boury als het gezicht van de nieuwe generatie, met de Boury Academy. “De hele wereld komt samen in Roeselare,” luidde het op de ceremonie.

De chef was bijzonder opgetogen: “Het is voor mij een immense verrassing, een sublieme bekroning ook als chef.” De Roeselarenaar bedankte ook uitgebreid zijn vrouw, zijn broer Ben en zijn team. “Zo dankbaar voor deze erkenning van al ons harde werk en toewijding. Ook de jongeren die van over heel de wereld die naar de Boury Academy afzakken om bij ons stage te doen, inspireren ons. We willen ons hele team bedanken, net als onze familie, vrienden, gasten en leveranciers om mee te gaan in ons verhaal de afgelopen 12 jaar.”

Lees ook: Wie is Tim Boury?

Ster kwijt

Er is ook minder goed nieuws te rapen. Hostellerie Saint-Nicolas in Elverdinge is een ster kwijt, maar behoudt nog eentje. Ook L.E.S.S. in Brugge moet het met eentje minder doen. Ook De Herborist is hun ster kwijt, ook een verrassing, net als Den Gouden Harynck in Brugge. Zij sluiten eind dit jaar. Willem Hiele sloot dan weer eind vorig jaar de deuren.

Er zijn ook wat Bib Gourmands minder in West-Vlaanderen: Assiette Blanche in Brugge, Refter in Brugge, Bistro Mathilda in Oostende en Gasthof ‘t Hommelhof in Watou. Die laatste sluit straks ook de deuren.